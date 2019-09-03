فتح باب الترشح للمسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي

Mardi 03 Septembre 2019
وات - فتحت الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي في دورته الأولى، باب الترشح للمسابقة الرسمية للمهرجان المزمع تنظيمها من 8 إلى 16 نوفمبر 2019 .
وحدّدت يوم 23 سبتمبر الحالي كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.
ودعت الهيئة المديرة لهذه التظاهرة المسرحية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الهياكل و الفرق المسرحية التونسية المحترفة والهاوية إلى إرسال ملفات ترشحها للمسابقة (إنتاجات مسرحية محترفة وهاوية موجهة للأطفال والكهول) إلى إدارة مهرجان المسرح التونسي عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة لدى إدارة الفنون الركحية مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس تونس.
ويتضمن ملف المشاركة مطلبا باسم مدير المهرجان والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج وملخصا للعمل المسرحي، بالإضافة إلى الملف الفني والتقني للعمل وتسجيل فيديو بجودة عالية لكامل العرض.
كما يتعيّن أن يكون العمل المسرحي المقترح من إنتاج 2018 و2019.
وحدّدت يوم 23 سبتمبر الحالي كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.
ودعت الهيئة المديرة لهذه التظاهرة المسرحية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الهياكل و الفرق المسرحية التونسية المحترفة والهاوية إلى إرسال ملفات ترشحها للمسابقة (إنتاجات مسرحية محترفة وهاوية موجهة للأطفال والكهول) إلى إدارة مهرجان المسرح التونسي عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة لدى إدارة الفنون الركحية مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس تونس.
ويتضمن ملف المشاركة مطلبا باسم مدير المهرجان والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج وملخصا للعمل المسرحي، بالإضافة إلى الملف الفني والتقني للعمل وتسجيل فيديو بجودة عالية لكامل العرض.
كما يتعيّن أن يكون العمل المسرحي المقترح من إنتاج 2018 و2019.
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Par:Sly (Tunisia )
Sur: على اثر ظهورالزبيدي على قناة حنبعل... عدنان منصر يوجه دعوة لعائلته وأصدقائه... انه يهذي..يجب أن يُحجَرَ عليه طبيا... رجاء، رأفة به على الأقل، اسحبوه من التداول