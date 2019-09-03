باجة: تسجيل 4 مخالفات خلال اليوم الاول للحملة الانتخابية الرئاسية

Mardi 03 Septembre 2019
وات - سجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالدائرة الانتخابية الوحيدة في ولاية باجة أربع مخالفات خلال اليوم الأوّل للحملة الانتخابية الرئاسية التى انطلقت امس لتتواصل الى غاية يوم 13 سبتمبر الجاري.
وتتعلق هذه المخالفات حسب ما ذكره سمير العرفاوى منسّق الهيئة بباجة خاصة فى تعليق بيانات المترشّحين وصورهم فى غير الأماكن المخصّصة لها ومنها التعليق على جدران مدارس وبشركة نقل المسافرين، موضّحا أن هذه المخالفات تتعلق بالمترشّحين مهدى جمعة وعبد الفتاح مورو ومنجى الرحوى.
وتتعلق هذه المخالفات حسب ما ذكره سمير العرفاوى منسّق الهيئة بباجة خاصة فى تعليق بيانات المترشّحين وصورهم فى غير الأماكن المخصّصة لها ومنها التعليق على جدران مدارس وبشركة نقل المسافرين، موضّحا أن هذه المخالفات تتعلق بالمترشّحين مهدى جمعة وعبد الفتاح مورو ومنجى الرحوى.
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Par:essoltan (France )
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