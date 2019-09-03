كمال مرجان يشرف على مجلس وزاري مضيق حول تنظيم الانتخابات الرئاسية

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبعد ان ترحم رئيس الحكومة المفوض على روح الشهيد نجيب الشارني الذي استشهد في العملية الاستباقية بحيدرة من ولاية القصرين دعا الى ضرورة توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وشدّد كمال مرجان على ضرورة ان تلتزم الادارة بالحياد وان تقف على نفس المسافة من كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبعد ان ترحم رئيس الحكومة المفوض على روح الشهيد نجيب الشارني الذي استشهد في العملية الاستباقية بحيدرة من ولاية القصرين دعا الى ضرورة توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وشدّد كمال مرجان على ضرورة ان تلتزم الادارة بالحياد وان تقف على نفس المسافة من كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
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Par:essoltan (France )
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