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يوسف الشاهد يلتقي أهالي قابس للتعريف ببرنامجه الإنتخابي والإستماع إلى مشاغلهم

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - في إطار حملته الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تحول عشية اليوم الثلاثاء، يوسف الشاهد المترشّح عن حزب "تحيا تونس" لهذه الإنتخابات، إلى مدينة قابس، حيث استهل زيارته إلى الجهة بالتحول إلى مقام الصحابي الجليل، أبي لبابة الأنصاري.
كما زار بالخصوص مناطق المنزل وجارة وغنوش، أين استمع إلى مشاغل المواطنين وعرّفهم ببرنامجه الإنتخابي، موضّحا لهم أن مشروعه يتمثل في جعل تونس أقوى.

وقد أكّد الشاهد من خلال ما جاء في بيانه الإنتخابي أنه "على ثقة كبيرة بأن تونس قادرة على أن تكون متقدمة وبلادا عادلة تثمن خيرات جهاتها وتستغلها في إطار مشروع وطني يُطوّر كل شبر في تونس التي تتقدّم بشبابها وتعوّل على نسائها وتحترم كبارها وتقدّر تضحياتهم".


وكما بين الشاهد في بيانه الانتخابي انه قد تسلم المسؤولية في وضع الصعب وقد ركز جهوده على كسب الحرب على الإرهاب وإنقاذ البلاد من الإفلاس وإعلان الحرب على الفساد مشيرا في ذات البيان إلى انه بتجربته في خدمة الدولة قد فهم ان الإصلاح في العمق صعبا ويأخذ وقتا وان هذا الإصلاح قد بدأ اليوم يؤتي ثماره.
وعلى صعيد آخر طرح عدد من أهالي ومتساكني الجهة، على مرشح حزب "تحيا تونس"، جملة من المشاغل أكدوا من خلالها بالخصوص على ضرورة "القضاء على التلوث ومعالجة معضلة البطالة وتجسيم المشاريع الكبرى المعلن عنها لفائدة ولاية قابس ومن بينها بالخصوص مشروع المستشفى الجامعي الجديد".

  
  
     
  
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