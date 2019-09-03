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مورو يعتبر أنّ بإمكانه النجاح في الإنتخابات

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - اعتبر عبد الفتاح مورو، المترشح عن حركة النهضة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019، أنّ بإمكانه النجاح في هذه الإنتخابات وأنّ حظوظه قائمة على غرار باقي المترشحين، وذلك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على هامش حملته الإنتخابية بمدينة الساحلين من ولاية المنستير.

وقال المترشّح إنّه سيعمل في حال فوزه على المحافظة على الدولة والعناية بها وحماية مؤسساتها وحماية أرض البلاد ومواردها وإقامة المحكمة الدستورية، ودعم الأمن للمواطن التونسي وتوفير الأمن الغذائي له وذلك بتعمير الصحراء وتشجيرها لتوطين التونسيين وتوفير مواطن عمل لهم، وأضاف أنّه سيعمل على تسهيل تنقّل المواطنين في الدول المغاربية والإفريقية وفتح المطارات التونسية ومن بينها مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وتسهيل تحويل أموال التونسيين بالخارج وفتح قنصليات وسفارات في مختلف الدول الإفريقية، مبرزا أهمية الإنفتاح على إفريقيا لتوفير سوق للمنتوجات التونسية وفرص عمل للشباب التونسي.


وذكر مورو ببعض النقاط الواردة في بيانه الإنتخابي ومن بينها وضع خطة لتعزيز الأمن القومي في بعده الشامل، بما في ذلك الأمن المائي والغذائي والطاقي، مؤكدا في البيان ذاته أنّه سيعمل على "تفعيل اتحاد المغرب العربي".

  
  
     
  
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