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بعد تعرضه لاصابة عضلية ... راحة بثلاثة اسابيع لحارس مرمى الترجي معز بن شريفية

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء ان حارس مرماه معز بن شريفية سيبتعد عن الملاعب لمدة 21 يوما بعد تعرضه لاصابة عضلية خلال مشاركته في تحضيرات المنتخب التونسي استعدادا للمباراتين الوديتين امام موريتانيا يوم 6 سبتمبر برادس وكوت ديفوار يوم 10 من نفس الشهر بمدينة روان الفرنسية.
واضاف المصدر ذاته ان بن شريفية سيخضع اثر انقضاء فترة الراحة التي سيركن لها الى فحوصات مراقبة لمعرفة تطور حالته الصحية وتحديد بقية برنامجه.
وكان الاطار الفني للمنتخب التونسي قرر تعويض بن شريفية بحارس مرمى النادي الافريقي عاطف الدخيلي.


  
  
     
  
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