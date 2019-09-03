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ابعاد غيلان الشعلالي عن تربص المنتخب التونسي لاسباب تاديبية

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - قرر الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم ابعاد متوسط الميدان غيلان الشعلالي لاسباب تاديبية من تربص المنتخب المقام حاليا بالعاصمة استعدادا للمباراتين الوديتين امام موريتانيا يوم 6 سبتمبر برادس وكوت ديفوار يوم 10 من نفس الشهر بمدينة روان الفرنسية.

وذكرت الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الثلاثاء ان قرار الاستبعاد جاء بسبب تخلف اللاعب "يوم الاثنين دون سابق اعلام عن الحضور في الموعد المحدد لمقر الإقامة خاصة وأن الجامعة كانت قد أمنت له كامل التراتيب والإجراءات الخاصة بتنقله من تركيا الى تونس حتى يكون مساء الاثنين في الموعد مع بقية زملائه".
وكان الشعلالي انتقل خلال هذه الصائفة للعب في صفوف مالاتيا سبور التركي.


  
  
     
  
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