السيرة الذاتية للمترشّح عبيد البريكي

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- ولد عبيد البريكي في 20 جوان سنة 1957 بجرجيس من ولاية مدنين.وهو نقابي وسياسي، خريج كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس (كلية 9 أفريل)، عمل أستاذا للغة العربية سنة 1980 بالمعاهد الثانوية قبل أن يكرس جهوده للعمل النقابي.انضم للاتحاد العام التونسي للشغل واضطلع في أربع عهدات بمنصب أمين عام مساعد في عدد من القطاعات.خير إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 الاكتفاء بالنشاط النقابي، وشغل خطة ناطق باسم المركزية النقابية.وبخصوص العمل السياسي الحزبي، يعد البريكي أحد مؤسسي حركة "الوطنيون الديمقراطيون"، وترأس سنة 2012 المؤتمر التوحيدي للحركة مع حزب العمل الوطني الديمقراطي وعدد من المستقلين.تم تعيينه سنة 2016 من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومحاربة الفساد، إلا أنه استقال من منصبه في فيفري 2017 بسبب اختلاف في الرؤى مع رئيس الحكومة.أنشأ سنة 2019 حزب "تونس الى الأمام" وانطلق في مشاورات لتأسيس ائتلاف "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" الذي يضم بالإضافة إلى تونس الى الأمام كلا من الحزب الجمهوري وائتلاف قادرون وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين والمسار الديمقراطي الاجتماعي.وهو متزوج وله بنتان.