السيرة الذاتية للمترشح أحمد الصافي سعيد

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- ولد أحمد الصافي سعيد يوم 22 سبتمبر 1953 بالقطار من ولاية قفصة.وهو خريج صحافة وعلوم سياسية في لبنان، ومتحصل على شهادة في المستقبليات من جامعة محمد الخامس بالمغرب.وهو صحفي وكاتب وخبير في العلاقات الدولية، بدأ مسيرته المهنية والسياسية والفكرية في صفوف اليسار العربي والدولي، انتقل إلى عالم الصحافة ثم الكتابة في مجال المستقبليات التي طبقها على تونس في رؤيته الإستراتيجية "المعادلة التونسية: كيف نصنع المستقبل؟".التقى سعيد خلال مسيرته الصحفية والسياسية بزعماء وقادة عرب وأجانب.أصدر عددا من المجلات في بيروت وباريس ثم في تونس مثل "وعي الضرورة"، "الرواق4"، "أفريكانا"، "جيوعرابيا"، "جون أفريك بالعربية" و"عرابيا" التي ظهرت بعد الثورة في شكل صحيفة أسبوعية ناطقة باللغة العربية.له أكثر من 21 مؤلفا تبحث في التاريخ والعلاقات الدولية والمذكرات والمستقبليات منها "بن بلة يتكلم"، "العتبات المدنسة في الشرق الأوسط"، "بورقيبة سيرة شبه محرمة"، "جدل ما بعد الثورة"، "حوارات الثورة والكيتش".وكان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014.وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.