عبير موسي: هدف الحزب الدستوري الحر الفوز في الانتخابات الرئاسية وتحقيق الأغلبية في البرلمان

Mardi 03 Septembre 2019
وات - أكدت عبير موسي المترشحة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال زيارتها اليوم الثلاثاء الى ولاية بنزرت، في إطار حملتها الإنتخابية، ان هدف الحزب الدستوري الحر هو الفوز في الانتخابات الرئاسية، وأيضا تحقيق الأغلبية في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية.
وأضافت موسي، في كلمة ألقتها وسط انصارها ومتساكني الجهة، أن صلاحيات رئيس الدولة تمكنه من تقديم المبادرات التشريعية الكفيلة باحداث النقلة التي ينتظرها الشعب، ومعالجة الاشكاليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية التي تعيشها البلاد، وفق تقديرها.
وتعهدت بالعمل على تنشيط وإحياء الديبلوماسية الاقتصادية، من خلال احداث مجلس أعلى في الغرض تحت اشراف رئيس الدولة، يتولى التسويق الجيد لمختلف مكامن القوة بالبلاد، ومميزات وخصوصيات مختلف جهات البلاد ومنها ولاية بنزرت.
واعتبرت أن انتخاب رئيسة للبلاد التونسية سيكون له الاثر والصدى الايجابي الكبير بين دول العالم، ومن شأنه أن يرسخ صورة تونس المساواة والاعتدال والتسامح، حسب تعبيرها.
وأكدت أن كل الاصلاحات الواجبة، تتطلب الارادة والعزيمة ووضع الخطة العملية المناسبة، وخاصة اختيار الكفاءات الملتزمة، وهو ما حرصت على إعداده شخصيا رفقة بقية اعضاء ومنخرطي حزبها، على حد قولها.
يشار الى أن الجولة الانتخابية لعبير موسي شملت عدة مناطق بالجهة على غرار منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وغيرها.
طارق
وأضافت موسي، في كلمة ألقتها وسط انصارها ومتساكني الجهة، أن صلاحيات رئيس الدولة تمكنه من تقديم المبادرات التشريعية الكفيلة باحداث النقلة التي ينتظرها الشعب، ومعالجة الاشكاليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية التي تعيشها البلاد، وفق تقديرها.
وتعهدت بالعمل على تنشيط وإحياء الديبلوماسية الاقتصادية، من خلال احداث مجلس أعلى في الغرض تحت اشراف رئيس الدولة، يتولى التسويق الجيد لمختلف مكامن القوة بالبلاد، ومميزات وخصوصيات مختلف جهات البلاد ومنها ولاية بنزرت.
واعتبرت أن انتخاب رئيسة للبلاد التونسية سيكون له الاثر والصدى الايجابي الكبير بين دول العالم، ومن شأنه أن يرسخ صورة تونس المساواة والاعتدال والتسامح، حسب تعبيرها.
وأكدت أن كل الاصلاحات الواجبة، تتطلب الارادة والعزيمة ووضع الخطة العملية المناسبة، وخاصة اختيار الكفاءات الملتزمة، وهو ما حرصت على إعداده شخصيا رفقة بقية اعضاء ومنخرطي حزبها، على حد قولها.
يشار الى أن الجولة الانتخابية لعبير موسي شملت عدة مناطق بالجهة على غرار منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وغيرها.
طارق
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Par:BABANETTOO (France )
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