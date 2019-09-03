تعرض النائب زهير حمدي الى إصابات خفيفة إثر حادث تعرض له بموكب حمة الهمامي

Mardi 03 Septembre 2019
وات - تعرض النائب زهير حمدي ومرشح الجبهة في الانتخابات التشريعية القادمة في دائرة سيدي بوزيد الى إصابات خفيفة إثر اصطدام سيارته بسيارة أخرى لما كان ضمن موكب حمة الهمامي المتجه الى مدينة الرقاب.
وحسب مصادر طبية فإن إصابة زهير حمدي تتمثل في رضوض خفيفة بأماكن متفرقة من جسده ولا تمثل أية خطورة وقد تم نقله الى المستشفى الجهوي في مرحلة أولى أين تمت معاينته ثم الى احدى المؤسسات الصحية الخاصة للقيام بالكشف بالأشعة.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة زهير حمدي وسيارة أخرى في الطريق بين سيدي بوزيد ومعتمدية الرقاب.
ويشار الى ان حمة الهمامي المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد حل اليوم بولاية سيدي بوزيد في زيارة تشمل معتمديات جلمة ومدينة سيدي بوزيد والرقاب ومنزل بوزيان اين قام بجولة في عدد من الشوارع وتحدث مع أنصاره.
وحسب مصادر طبية فإن إصابة زهير حمدي تتمثل في رضوض خفيفة بأماكن متفرقة من جسده ولا تمثل أية خطورة وقد تم نقله الى المستشفى الجهوي في مرحلة أولى أين تمت معاينته ثم الى احدى المؤسسات الصحية الخاصة للقيام بالكشف بالأشعة.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة زهير حمدي وسيارة أخرى في الطريق بين سيدي بوزيد ومعتمدية الرقاب.
ويشار الى ان حمة الهمامي المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد حل اليوم بولاية سيدي بوزيد في زيارة تشمل معتمديات جلمة ومدينة سيدي بوزيد والرقاب ومنزل بوزيان اين قام بجولة في عدد من الشوارع وتحدث مع أنصاره.
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Par:Elmejri (Switzerland )
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