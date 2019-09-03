Radio Babnet Tunisie On Air: Amani - Ellila 3idi  

تعرض النائب زهير حمدي الى إصابات خفيفة إثر حادث تعرض له بموكب حمة الهمامي

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - تعرض النائب زهير حمدي ومرشح الجبهة في الانتخابات التشريعية القادمة في دائرة سيدي بوزيد الى إصابات خفيفة إثر اصطدام سيارته بسيارة أخرى لما كان ضمن موكب حمة الهمامي المتجه الى مدينة الرقاب.

وحسب مصادر طبية فإن إصابة زهير حمدي تتمثل في رضوض خفيفة بأماكن متفرقة من جسده ولا تمثل أية خطورة وقد تم نقله الى المستشفى الجهوي في مرحلة أولى أين تمت معاينته ثم الى احدى المؤسسات الصحية الخاصة للقيام بالكشف بالأشعة.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة زهير حمدي وسيارة أخرى في الطريق بين سيدي بوزيد ومعتمدية الرقاب.


ويشار الى ان حمة الهمامي المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد حل اليوم بولاية سيدي بوزيد في زيارة تشمل معتمديات جلمة ومدينة سيدي بوزيد والرقاب ومنزل بوزيان اين قام بجولة في عدد من الشوارع وتحدث مع أنصاره.

  
  
     
  
cadre-9c1d6eea6b1ef5e60279d4a70e303d32-2019-09-03 13:28:11






0 de 0 commentaires pour l'article 188403



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 | 4 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:47 15:57 12:26 05:52 04:21
30°
 29° % 45 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-2329°-2330°-2328°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    17463,2

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16950 DT        1$ =2,87216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   992,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567514306|188403 640|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires