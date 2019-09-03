مونديال السلة 2019: ستة منتخبات تأهلت إلى الدور الثاني وتونس وبورتوريكو يتنافسان على البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- ضمنت منتخبات صربيا وإيطاليا والأرجنتين وروسيا وبولونيا وإسبانيا التأهل الى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين، بتحقيق كل منها الفوز الثاني أمس الإثنين، بينما عزز المنتخب التونسي آماله بالتأهل عن المجموعة الثالثة بفوز على إيران وسيتنافس مع نظيره البورتوريكي من اجل البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة التي يتصدرها منتخب اسبانيا.ومن جهة اخرى تغلب المنتخب الصربي، أحد المرشحين لانتزاع اللقب من المنتخب الأميركي بطل النسختين الماضيتين، على نظيره الفيليبيني 126-67، ليحجز بطاقته إلى الدور الثاني عن المجموعة الرابعة، مع إيطاليا التي تغلبت قبله على أنغولا 92-61 .ويلتقي منتخب إيطاليا، بطل أوروبا عامي 1983 و1999 في المباراة المقبلة نظيره الصربي، في مواجهة منتظرة بين الطرفين الاربعاء.وتلعب صربيا وإيطاليا في الدور الثاني في مجموعة تضم منتخب إسبانيا حامل لقب نسخة 2006 والذي حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة بفوزه على نظيره البورتوريكي 73-63.وهو الفوز الثاني لإسبانيا بعد الأول على تونس 101-62.وفي المجموعة ذاتها، عزز المنتخب التونسي، بطل إفريقيا 2017، آماله ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه ضمن النهائيات المقامة حتى 15 سبتمبر بفوز مريح على إيران 79-67 وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين تونس وبورتوريكو حيث سيلتقيان غدا الأربعاء في قمة حاسمة في الجولة الثالثة.ويحتاج المنتخب التونسي ممثل كرة السلة العربية ولافريقية إلى الفوز لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته الثانية بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2010 في تركيا.وفي حال تأهل تونس ستلعب في مجموعة صربيا وإيطاليا وإسبانيا.وفي المجموعة الثانية، حققت الأرجنتين فوزها الثاني في البطولة وحجزت بطاقتها إلى الدور الثاني وذلك على حساب نيجيريا 94-81.ولحقت روسيا بإيطاليا إلى الدور الثاني بفوز على كوريا الجنوبية 87-73، هو الثاني لها في البطولة.وفي المجموعة ذاتها فازت فنزويلا على ساحل العاج 87-71، لتنحصر المنافسة على البطاقة الثانية الأخيرة بينها وبين البلد المضيف، والتي ستحسم بقمتهما الأربعاء، ليلحق الفائز بمجموعة إيطاليا وروسيا وبولندا.