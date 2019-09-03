قيس سعيد: على رئيس الجمهورية القادم ان يلعب دوره في إيجاد الحلول لتكريس مبدأ اللامركزية

Mardi 03 Septembre 2019
وات - التقى المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها قيس سعيد اليوم الثلاثاء خلال زيارته لعدد من مدن ولاية جندوبة بعدد من المواطنين، والشباب داخل المقاهي، والتجار، واصحاب المؤسسات الصغرى، وعدد من الفاعلين الاجتماعيين بمدينتي جندوبة وغار الدماء، على أن يستكمل ظهر اليوم زيارة بقية مدن الولاية.
وقال سعيد ان "على رئيس الجمهورية القادم ان يلعب دوره في إيجاد الحلول لتكريس مبدأ اللامركزية وإطلاق يد المسؤولين في الجهات لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة وفي مقدمتها القادرة على تغيير أوضاع المواطنين والتخفيف من جدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي".
واضاف بخصوص المنظومة السجنية انها "تحتاج إلى تطوير بما يتماشى وحرية الفرد وحفظ حقوقه في كافة مراحل التقاضي وضمان محاكمة عادلة له في إطار الاسقلالية التامة للقضاء، وهي تستوجب تطوير البنية التحتية وتحويل السجين إلى منتج وفاعل بما يهيئه للاندماج في المجتمع وتوفير ضمانات الوقاية من العودة إلى الاجرام".
وقال سعيد ان "على رئيس الجمهورية القادم ان يلعب دوره في إيجاد الحلول لتكريس مبدأ اللامركزية وإطلاق يد المسؤولين في الجهات لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة وفي مقدمتها القادرة على تغيير أوضاع المواطنين والتخفيف من جدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي".
واضاف بخصوص المنظومة السجنية انها "تحتاج إلى تطوير بما يتماشى وحرية الفرد وحفظ حقوقه في كافة مراحل التقاضي وضمان محاكمة عادلة له في إطار الاسقلالية التامة للقضاء، وهي تستوجب تطوير البنية التحتية وتحويل السجين إلى منتج وفاعل بما يهيئه للاندماج في المجتمع وتوفير ضمانات الوقاية من العودة إلى الاجرام".
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Par:Elmejri (Switzerland )
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