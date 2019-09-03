Radio Babnet Tunisie On Air: Amani - Ellila 3idi  

قيس سعيد: على رئيس الجمهورية القادم ان يلعب دوره في إيجاد الحلول لتكريس مبدأ اللامركزية

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - التقى المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها قيس سعيد اليوم الثلاثاء خلال زيارته لعدد من مدن ولاية جندوبة بعدد من المواطنين، والشباب داخل المقاهي، والتجار، واصحاب المؤسسات الصغرى، وعدد من الفاعلين الاجتماعيين بمدينتي جندوبة وغار الدماء، على أن يستكمل ظهر اليوم زيارة بقية مدن الولاية.

وقال سعيد ان "على رئيس الجمهورية القادم ان يلعب دوره في إيجاد الحلول لتكريس مبدأ اللامركزية وإطلاق يد المسؤولين في الجهات لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة وفي مقدمتها القادرة على تغيير أوضاع المواطنين والتخفيف من جدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي".
واضاف بخصوص المنظومة السجنية انها "تحتاج إلى تطوير بما يتماشى وحرية الفرد وحفظ حقوقه في كافة مراحل التقاضي وضمان محاكمة عادلة له في إطار الاسقلالية التامة للقضاء، وهي تستوجب تطوير البنية التحتية وتحويل السجين إلى منتج وفاعل بما يهيئه للاندماج في المجتمع وتوفير ضمانات الوقاية من العودة إلى الاجرام".



  
  
     
  
cadre-27b46ae8aa2825ff74982fb3875c9daa-2019-09-03 12:59:51






0 de 0 commentaires pour l'article 188398



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 | 4 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:47 15:57 12:26 05:52 04:21
30°
 29° % 45 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-2329°-2330°-2328°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    17463,2

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16950 DT        1$ =2,87216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   992,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567514311|188398 492|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires