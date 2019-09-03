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كاس العالم لكرة السلة - المنتخب التونسي يحقق الفوز الافريقي الاول والوحيد في مونديال الصين 2019

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - حقق المنتخب التونسي لكرة السلة الفوز الاول والوحيد الى حد الجولة الثانية من المونديال من بين بقية المنتخبات الافريقية المشاركة في بطولة كأس العالم 2019 لكرة السلة التي افتتحت يوم السبت في الصين.

وفي اليوم الاول عانت المنتخبات الأفريقية الخمسة ( أنجولا ونيجيريا وكوت ديفوار وتونس والسنغال ) في اول اختبار لها في مونديال الصين وانهزمت امام منافسيها.
وعرفت السنغال أثقل هزيمة في هذا اليوم الأول بخسارتها 101-47 أمام ليتوانيا كما انهزم المنتخب التونسي امام إسبانيا بنتيجة 101-62.

وخسر منتخب كوت ديفوار أمام الصين بنتيجة 70-55.
وكذلك خسر منتخبا نيجيريا وأنغولا ولم يتمكنا من الصمود على التوالي امام منتخبي روسيا ( 77-82) وصربيا ( 59-105).


وفي الجولة الثانية سبق المنتخب التونسي نظرائه الافارقة الى الانتصار بان حقق امس الفوز الافريقي الاول في مونديال الصين 2019 و فوزه الاول في تاريخ المونديال عندما تفوق على منتخب اسران 97 - 67 بينما جددت بقية المنتخبات الافريقية الموعد مع الهزائم حيث خسر منتخب انغولا امام ايطاليا 71-92 وخسرت كوت ديفوار امام فنزويلا 71-87 كما انهزم منتخب نيجيريا امام الارجنتين 81-94 وانهزم اليوم الثلاثاء منتنتخب السنغال امام استراليا 68-81 وفي الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول يتبارى المنتخب التونسي يوم غد الاربعاء مع منتخب بورتوريكو باحثا عن فوزه الثاني في المونديال و التاهل الى الدور الثاني بينما يلاقي منتخب انغولا نظيره الفليبيني ويتبارى منتخب كوت ديفوار مع منتخب بولونيا ومنتخب نيجيريا مع كوريا بينما يتبارى منتخب السنغال وم الخميس مع منتخب كندا.
وتتنافس منتخبات افريقيا في المونديال الصيني بشكل غير مباشر فيما بينها من اجل الفوز ببطاقة وحيدة مؤهلة مباشرة الى دورة الالعاب الاولمبية 2020 ستكون من نصيب المنتخب الافضل في دورة كاس العالم 2019 ويذكر ان افريقيا تشارك لاول مرة في المونديال بخمسة منتخبات بعد كانت تمثليتها تقتصر على ثلاثة منتخبات فقط.

  
  
     
  
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