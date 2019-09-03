مدنين : حجز اكثر من 18 كلغ من الذهب يقمة تناهز مليون و800 الف دينار داخل سيارة يقودها عون ديوانة

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- حجزت مساء امس دورية تابعة لفرقة الاستعلامات الابحاث للحرس الوطني بمدنين 18.320 كلغ من صفائح الذهب بقيمة جملية تقدر ب1 مليون 793 الف و 720 دينارا بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدخل مدينة مدنين قي اتجاه بنقردان.واوضح مصدر امني بمدنين لاذاعة تطاوين ان العملية تمت بعد نصب كمين لسيارة خفيفة متجهة الى بنقردان كانت محل متابعة امنية مسبقة يقودها عون ديوانة ويرافقه مواطن وبتفتيشها تم العثور على المحجوز داخل السيارة بعد ان تم اجراء تغييرات ميكانيكية على هيكلها .هذا وتم ايقاف السائق ومرافقة واحالة المحجوز على المصالح المعنية.