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السيرة الذاتية للمترشحة سلمى اللومي الرقيق

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - ولدت سلمى اللومي الرقيق المترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حزب "الامل" يوم 5 جوان 1956 بتونس.
وهي حاصلة على الإجازة في التصرف والتسويق.
سلمى اللومي، سيدة أعمال شغلت منصب رئيسة مديرة عامة لمجمع شركات متخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات ورئيسة مديرة عامة لشركات فلاحية وشركات للصناعات الغذائية.


تولت يوم 2 فيفري 2016 منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وتم تعيينها يوم 1 نوفمبر 2018، من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وزيرة مديرة للديوان الرئاسي، المنصب الذي شغلته حتى تاريخ استقالتها يوم 14 ماي 2019.

سلمى اللومي الرقيق من الشخصيات المؤسسة لحزب حركة نداء تونس وانتخبت في أكتوبر 2014 نائبة عن الحزب بمجلس نواب الشعب، وتم تكليفها يوم 27 ماي 2019 برئاسة الحركة شق الحمامات قبل أن تستقيل من الحزب يوم 23 جوان 2019.

تم انتخابها رئيسة لحزب حركة أمل تونس (الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء سابقا) وممثلة قانونية له يوم 8 جوان 2019، قبل أن يعلن الحزب فك الارتباط معها في 20 جويلية 2019.
وهي متزوجة.

  
  
     
  
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