بنزرت: عبو يقول انه سيعيد الاعتبار للامن القومي ويبنى علاقات خارجية بامكانها اعلاء الشان الوطني

Mardi 03 Septembre 2019
وات - قام المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها محمد عبو اليوم الثلاثاء (اليوم الثانى للحملة الانتخابية) بزيارة الى ولاية بنزرت اين شارك مع مناصريه في اجتماعات مفتوحة بعديد المناطق حضرها عدد من الاهالي والمتساكنين، على غرار مدينة عوسجة، ورأس الجبل، وبنزرت المدينة، ومنزل عبد الرحمان، وماطر.
وقال عبو في تصريح اعلامي انه "سيلتزم في حالة انتخابه رئيسا لتونس بالعمل على القطع مع حالات التسيب الجمة ومنها القطع مع حالات العلاقات المشبوهة مع بعض الاطراف الخارجية، واعادة الاعتبار للامن القومي وبناء علاقات خارجية محترمة بامكانها اعلاء الشان الوطني وجلب ما يمكن من استثمارات".
واعتبر ان "دور رئيس الدولة ليس التسيير اليومي لدواليب الدولة فقط، بل يجب العمل على اعلاء دولة القانون والمؤسسات بالتوازي مع فرض حقوق الانسان وحقوق الدولة في حماية كيانها من كل الفاسدين"، وفق تعبيرة، وهو ما سيعمل عليه، وفق تصريحه.
ودعا عبو المنتخبين الى "حسن الاختيار"، و"تحقيق انتفاضة الصناديق الحقيقية" وفق وصفه.
وقال عبو في تصريح اعلامي انه "سيلتزم في حالة انتخابه رئيسا لتونس بالعمل على القطع مع حالات التسيب الجمة ومنها القطع مع حالات العلاقات المشبوهة مع بعض الاطراف الخارجية، واعادة الاعتبار للامن القومي وبناء علاقات خارجية محترمة بامكانها اعلاء الشان الوطني وجلب ما يمكن من استثمارات".
واعتبر ان "دور رئيس الدولة ليس التسيير اليومي لدواليب الدولة فقط، بل يجب العمل على اعلاء دولة القانون والمؤسسات بالتوازي مع فرض حقوق الانسان وحقوق الدولة في حماية كيانها من كل الفاسدين"، وفق تعبيرة، وهو ما سيعمل عليه، وفق تصريحه.
ودعا عبو المنتخبين الى "حسن الاختيار"، و"تحقيق انتفاضة الصناديق الحقيقية" وفق وصفه.
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Par:Elmejri (Switzerland )
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