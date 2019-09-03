لمحة عن حياة المترشح الياس الفخفاخ

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- الياس الفخفاخ من مواليد سنة 1972 بتونس، له تكوين مزدوج في الهندسة وإدارة الأعمال، فهو متحصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وعلى درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا) وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "أسون" بباريس.بدأ الياس الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة"هوتشينسون" المتخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران ثم تولى منصب مدير الإنتاج في الفرع البولوني للشركة.بعد عودته إلى تونس سنة 0062، تقلد الفخفاخ منصب مدير عام لشركة "كورتال" المتخصصة في صناعة مكونات السيارات ثم تولى منصب مدير عام مجمع "اوتوموفيت كافيو" إلى حدود ديسمبر 2011.انخرط في الحياة السياسية بعد الثورة والتحق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011 وانتخب رئيسا لمجلسه الوطني في مؤتمره الثالث سنة 2017.بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عين الياس الفخفاخ وزيرا للسياحة، وفي ديسمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للمالية.بعد تجربته الحكومية، أسس سنة 2014 شركة متخصصة في الاستشارات وتمويل مشاريع البنية التحتية وتثمين النفايات لمنطقة شمال إفريقيا.وهو متزوج وأب لابن.