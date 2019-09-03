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هيئة مكافحة الفساد تنشر قائمة المترشحين للرئاسيّة المصرحين بمكاسبهم.. حامدي والرياحي وبولبيار تخلفوا عن التصريح

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 الذين صرّحوا بماكسبهم ومصالحهم.

وافادت الهيئة في بلاغ لها أنّ 23 مترشّحا للرئاسيّة صرّحوا بمكاسبهم في حين تخلّف ثلاثة آخرين عن التصريح بمكاسبهم وهم كلّ من محمّد الهاشمي الحامدي وسليم الرياحي وحاتم بولبيار.


وأوضحت أنّ التزامها بنشر قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه على موقعها الالكتروني كل ستة أشهر جاء طبقا لما جاء بالفصل 14 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح .

يذكر انّ 26 مترشحا شرعوا امس في حملتهم الانتخابية للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لاوانها والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019 .

  
  
     
  
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