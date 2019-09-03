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قفصة: فرق الملاحظين الدوليين عن مركز ''كارتر'' تباشر عملها الميداني لملاحظة الحملة الانتخابية الرئاسية

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - شرع فريق من الملاحظين الدوليين التابعين للمركز الدولي "كارتر" لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية تونس 2019، من ضمن الفرق الثمانية التى باشرت عملها الميداني منذ يوم أمس الاثنين، في ملاحظة الحملة بولايات قفصة وتوزر وقبلي والقصرين.

وقال الملاحظ على المدى الطويل عن هذا المركز جانت رمضاني Gent Ramadani في تصريح ل(وات) أن الفريق "قد شرع في متابعة افتتاح الحملة الدعائية لمرشّح حزب "قلب تونس" نبيل القروي بمدينة قفصة، واضاف ان فريق مركز "كارتر" الذي سيغطي دوائر قفصة وقبلي والقصرين وتوزر خلال فترة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يتكون من ملاحظين إثنين على المدى الطويل وهما جانب رمضاني وسلمى شريف.
وانطلق عمل هذين الملاحظين بقفصة وتوزر والقصرين وقبلي منذ يوم 22 جويلية الماضي حيث قاما بملاحظة عملية إيداع الترشحات للانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم.

ولفتت الملاحظة سلمى شريف إلى أن عمل فرق البعثة الدولية لمركز كارتر لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في بلادنا سوف يتعزّز قبيل يوم الاقتراع اي يوم 15 سبتمبر الجاري بملاحظين آخرين على المدى القصير.

يشار الى ان 8 فرق من الملاحظين الدوليين عن مركز "كارتر" انتشرت بمختلف الدوائر الانتخابية بالبلاد التونسية منذ الساعات الاولى من بدء الحملة الانتخابية لمتابعة الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري.
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