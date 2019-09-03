انتخابات رئاسية 2019- الكاف: ضعف نسق الحملة وتسجيل مخالفة واحدة في اليوم الأول

Mardi 03 Septembre 2019
وات - اتسم انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في ولاية الكاف، بضعف نسقها خلال يوم الأول والثاني (انطلقت امس الاثنين)، حيث لم تشهدالولاية انشطة سياسية باستثناء تعليق صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية، وهو ما اثار حفيظة المواطنين وجعلهم يتساءلون عن اسباب هذا الفراغ، وفق ما عاينه صحفي (وات) بالجهة.
ومن جهة اخرى، سجلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف في اليوم الأول من الحملة مخالفة وحيدة بمدينة السرس تعلقت بالتعليق خارج الاطار المسموح به، وحررت في شأنها محضرا، وفق ما افاد به رئيس الهيئة حاتم الجلي (وات).
ومن جهة اخرى، سجلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف في اليوم الأول من الحملة مخالفة وحيدة بمدينة السرس تعلقت بالتعليق خارج الاطار المسموح به، وحررت في شأنها محضرا، وفق ما افاد به رئيس الهيئة حاتم الجلي (وات).
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Par:weldtounes (Tunisia )
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