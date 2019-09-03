قفصة: إفتتاح الحملة الانتخابية لمرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي للانتخابات الرئاسية

Mardi 03 Septembre 2019
وات - افتتحت مساء يوم الاثنين بمدينة قفصة الحملة الانتخابية لمرشّح "حزب قلب تونس" للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، الذي حضر قياديون من حزبه وجمع من أنصاره، وغاب عن هذا الافتتاح، باعتبار أنّه موقوف في السجن المدني بالمرناقية منذ يوم 23 أوت الجاري للاشتباه في تورّطه في تهم تتعلّق بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
ونظّم فريق حملة نبيل القروي بفضاء البرج الاثري بوسط مدينة قفصة مهرجانا إنتخابيا خطابيا وموسيقيا إيذانا بإنطلاق الحملة الدعائية لمرشّحهم للانتخابات الرئاسية، وهي حملة وضعت تحت شعار "نبيل القروي في قلب تونس"، وذلك بحضور قياديين في حزب قلب تونس على الصعيدين الوطني والجهوي، إلى جانب عدد من أفراد عائلة المترشح.
وتداول على إلقاء الكلمات خلال هذه التظاهرة الانتخابية عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب قلب تونس، والذين أكدوا بالخصوص ضرورة أن يحظى مرّشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي "بكل حقوقه في التعريف ببرنامجه الانتخابي والتواصل المباشر مع النّاخبين"، مشيرين إلى أنّ "إستمرار إيقاف نبيل القروي لن يحول دون أن يقوم حزبه وأنصاره بالدعاية لفائدته خلال فترة الحملة، ومساندته ودعمه، بدعوة الناخبين للتصويت لفائدته".
ويخوض نبيل القروي هذا الاستحقاق الانتخابي على الرّغم من إيقافه وسجنه، إذ أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، في ندوة صحفية انعقدت السبت 31 أوت المنقضي، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتضمّنت هذه القائمة اسم المترشّح نبيل القروي.
واعتبر يومها رئيس الهيئة الانتخابية، أنّ نبيل القروي "لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية، طالما لم تصدر في حقّه أحكام قضائية تبطل حقّه في الترشّح".
وصرّحت عضو في فريق حملة القروي ل"وات" بأنّه "في حال لم يتمّ الافراج عن نبيل القروي غدا الثلاثاء 3 سبتمبر عند انعقاد جلسة بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في طلب الإفراج عنه، فإن فريق حملته وهيئة الدفاع عنه سيقومان بكل الاجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين، لا سيما وأن هيئة الانتخابات، حسب تصريح رئيسها، لا ترى مانعا في أن يسمح لنبيل القروي بالتوجه بكلمة للناخبين من سجنه خلال فترة الحملة، حرصا منها على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".
وواكب هذا المهرجان الانتخابي ملاحظان دوليان عن مركز كارتر لملاحظة إنتخابات 2019، ومراقبون عن الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة، وعدد من ممثلي أجهزة الاعلام الوطنية والدولية.
وتضمّنت هذه التظاهرة الانتخابية عرض ومضات دعائية للتعريف بمرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية وببرنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى فقرات موسيقية.
ونظّم فريق حملة نبيل القروي بفضاء البرج الاثري بوسط مدينة قفصة مهرجانا إنتخابيا خطابيا وموسيقيا إيذانا بإنطلاق الحملة الدعائية لمرشّحهم للانتخابات الرئاسية، وهي حملة وضعت تحت شعار "نبيل القروي في قلب تونس"، وذلك بحضور قياديين في حزب قلب تونس على الصعيدين الوطني والجهوي، إلى جانب عدد من أفراد عائلة المترشح.
وتداول على إلقاء الكلمات خلال هذه التظاهرة الانتخابية عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب قلب تونس، والذين أكدوا بالخصوص ضرورة أن يحظى مرّشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي "بكل حقوقه في التعريف ببرنامجه الانتخابي والتواصل المباشر مع النّاخبين"، مشيرين إلى أنّ "إستمرار إيقاف نبيل القروي لن يحول دون أن يقوم حزبه وأنصاره بالدعاية لفائدته خلال فترة الحملة، ومساندته ودعمه، بدعوة الناخبين للتصويت لفائدته".
ويخوض نبيل القروي هذا الاستحقاق الانتخابي على الرّغم من إيقافه وسجنه، إذ أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، في ندوة صحفية انعقدت السبت 31 أوت المنقضي، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتضمّنت هذه القائمة اسم المترشّح نبيل القروي.
واعتبر يومها رئيس الهيئة الانتخابية، أنّ نبيل القروي "لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية، طالما لم تصدر في حقّه أحكام قضائية تبطل حقّه في الترشّح".
وصرّحت عضو في فريق حملة القروي ل"وات" بأنّه "في حال لم يتمّ الافراج عن نبيل القروي غدا الثلاثاء 3 سبتمبر عند انعقاد جلسة بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في طلب الإفراج عنه، فإن فريق حملته وهيئة الدفاع عنه سيقومان بكل الاجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين، لا سيما وأن هيئة الانتخابات، حسب تصريح رئيسها، لا ترى مانعا في أن يسمح لنبيل القروي بالتوجه بكلمة للناخبين من سجنه خلال فترة الحملة، حرصا منها على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".
وواكب هذا المهرجان الانتخابي ملاحظان دوليان عن مركز كارتر لملاحظة إنتخابات 2019، ومراقبون عن الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة، وعدد من ممثلي أجهزة الاعلام الوطنية والدولية.
وتضمّنت هذه التظاهرة الانتخابية عرض ومضات دعائية للتعريف بمرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية وببرنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى فقرات موسيقية.
En continu
- Hier 21:50 صفقة ''مريقل'' .. صراع المافيات السياسية
- Hier 17:35 السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي
- Hier 17:31 السيرة الذاتية للمترشح عمر منصور
- Hier 17:09 السيرة الذاتية للمترشح عبد الفتاح مورو
- Hier 16:26 تونس هذه ، أم شيكاغو!!؟؟.
- Hier 15:59 السيرة الذاتية للمترشح محسن مرزوق
- Hier 15:56 السيرة الذاتية للمترشّح محمد الصغير نوري
- Hier 15:53 السيرة الذاتية للمترشّح محمد الهاشمي الحامدي
- Hier 15:16 السيرة الذاتية للمترشح محمد منصف المرزوقي
- Hier 15:10 السيرة الذاتية للمترشح عبد الكريم الزبيدي
- Hier 14:20 السيرة الذاتية للمترشّح حمادي الجبالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:17
|18:47
|15:57
|12:26
|05:52
|04:21
|
26°
|31°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-23
|29°-23
|29°-23
|28°-21
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
(117 821) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 652) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 145) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 619) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 877) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 59 298) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 790) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 184) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 093) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 982) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 507) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 784) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 844) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 390) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 45 112) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 979) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 43 506) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 390) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 952) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 846) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:jeb2013ri (Tunisia )
Sur: في أول أيام الحملة، العماري يهاجم النهضة ومورو : انتظرنا منهم اعتذارا على الارهاب فقدّموا مرشّحا للرئاسة