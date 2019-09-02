قيس سعيد بباجة: ''لن أقبل أي تمويل عمومي أو خاص لحملتي الانتخابية التي لن تكون تقليدية''

Lundi 02 Septembre 2019
وات - أعلن قيس سعيد، مساء الاثنين، لدى قيامه بزيارات ميدانية في نطاق حملته للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها شملت مدينتي باجة ومجاز الباب، أنه لن يقبل أي تمويل عمومي أو خاص لحملته الانتخابية، مؤكدا أن حملته تقوم على عدد من المتطوعين.
وبين فى تصريح خص به مراسلة "وات" بباجة، أن حملته "لن تكون تقليدية، اعتبارا لكونه لا يطرح برامج، بقدر ما يطرح تأسيسا جديدا ينطلق من المحلي ليصل الى المركز".
وقال إنه يطرح إنشاء مجالس محلية منتخبة يمكن للناخب سحب ثقته منها، ومجلس تشريعي متكون من 265 عضوا، يمكن سحب الثقة منهم أيضا، مبينا أن "تصوره منبثق من مسار الثورة الذي انطلق من الأطراف ليصل الى المركز، وينفي تماما منطق الوصاية وبيع الاوهام".
وأكد قيس سعيد أنه يعتزم، في حال حاز ثقة المواطنين، تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي، الذي قامت به فى ستينات القرن الماضي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
واشار إلى أن الأمن القومي، الذى يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، "لا يجب أن يقتصر على مفهوم ضيق، بل يجب أن يشمل قطاعات الفلاحة والتعليم والطاقة"، داعيا الشعب التونسي إلى "انتخاب مرشح بعيد عن الاصطفاف الايديولوجي، باعتبار أن الشعب التونسي يعد من أكثر الشعوب تجانسا"، وفق تقديره.
وقد جاب قيس سعيد عددا من الأنهج والأحياء بمدينة باجة، وتحاور مع المواطنيين بعدد من المقاهي والأسواق.
وبين فى تصريح خص به مراسلة "وات" بباجة، أن حملته "لن تكون تقليدية، اعتبارا لكونه لا يطرح برامج، بقدر ما يطرح تأسيسا جديدا ينطلق من المحلي ليصل الى المركز".
وقال إنه يطرح إنشاء مجالس محلية منتخبة يمكن للناخب سحب ثقته منها، ومجلس تشريعي متكون من 265 عضوا، يمكن سحب الثقة منهم أيضا، مبينا أن "تصوره منبثق من مسار الثورة الذي انطلق من الأطراف ليصل الى المركز، وينفي تماما منطق الوصاية وبيع الاوهام".
وأكد قيس سعيد أنه يعتزم، في حال حاز ثقة المواطنين، تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي، الذي قامت به فى ستينات القرن الماضي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
واشار إلى أن الأمن القومي، الذى يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، "لا يجب أن يقتصر على مفهوم ضيق، بل يجب أن يشمل قطاعات الفلاحة والتعليم والطاقة"، داعيا الشعب التونسي إلى "انتخاب مرشح بعيد عن الاصطفاف الايديولوجي، باعتبار أن الشعب التونسي يعد من أكثر الشعوب تجانسا"، وفق تقديره.
وقد جاب قيس سعيد عددا من الأنهج والأحياء بمدينة باجة، وتحاور مع المواطنيين بعدد من المقاهي والأسواق.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي