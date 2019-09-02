تأجيل الإضراب العام في قطاع الصحة المقرر ليومي 4 و5 سبتمبر إلى يومي 11 و12 من نفس الشهر

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- تم مساء الإثنين الإعلان عن تأجيل الإضراب العام لقطاع الصحة، الذي كان مبرمجا تنفيذه يومي الاربعاء 4 والخميس 5 سبتمبر الجاري، وفق ما ورد في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل على الشبكة الاجتماعية "فايسبوك".وجاء في هذا البلاغ أنه على إثر الجلسة الصلحية التي انعقدت على مدى خمس ساعات (إلى حدود 9 ليلا)، بين وزارة الصحة، ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ضم عضوي المكتب التنفيذي للإتحاد، منعم عميرة وحفيظ حفيظ، وأعضاء الجامعة العامة للصحة، وأمام تعهد وزارة الإشراف بتنزيل الأوامر المتفق في شأنها منذ أشهر في الرائد الرسمي نهاية هذا الأسبوع، أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل، "قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يومي 4 و5 إلى يومي 11 و12 سبتمبر الجاري".وكانت الجامعة العامة للصحة أعلنت في بلاغ لها، الاثنين، عن إقرار إضراب عام قطاعي للصحة يومي 4 و 5 سبتمبر 2019، نظرا لعدم تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للصحة ورئاسة الحكومة بتاريخ 11 مارس 2019، والمتعلق بإصدار الأوامر الخاصة بالترقيات الاستثنائية وأعوان المساندة للصحة.