أريانة: افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح حركة تحيا تونس يوسف الشاهد

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اختارت حركة "تحيا تونس" افتتاح الحملة الانتخابية لمرشحها يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، انطلاقا من الدائرة الانتخابية بأريانة، حيث نظمت، بعد ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا شعبيا بمنتزه بئر بلحسن وسط المدينة، للتعريف ببنود البرنامج الانتخابي للشاهد، الذي وضع حملته تحت شعار"تونس أقوى".
وقدم عضو المكتب السياسي للحركة، لزهر العكرمي، خلال هذا الاجتماع، أهم تعهدات يوسف الشاهد للشعب في صورة انتخابه رئيسا لتونس، والتي قال "إنها تعهدات واقعية مبنية على رؤية واضحة للنهوض بالبلاد، وفي طليعتها، تحسين المؤشرات الاقتصادية، ودعم الديمقراطية، لاسيما من خلال العمل على إرساء المحكمة الدستورية، وتغيير آليات رفع الحصانة البرلمانية، وتعصير الدولة، ودعم مدنيتها وانفتاحها على العالم".
واعتبر العكرمي أن "تونس قادرة مع يوسف الشاهد على استرجاع مكانتها بين الشعوب والأمم، بفضل خبرته وحماس الشباب فيه، وشخصيته القوية، التي تمكنه من التعاطي مع الملفات الصعبة، والخروج بحلول عملية من أجل الصالح العام"، على حد تعبيره.
وقد شهد الاجتماع الشعبي حضور أعداد هامة الشباب، الذين هتفوا طويلا ليوسف الشاهد، مرشحهم لاقتراع 15 سبتمبر الرئاسي.
وقدم عضو المكتب السياسي للحركة، لزهر العكرمي، خلال هذا الاجتماع، أهم تعهدات يوسف الشاهد للشعب في صورة انتخابه رئيسا لتونس، والتي قال "إنها تعهدات واقعية مبنية على رؤية واضحة للنهوض بالبلاد، وفي طليعتها، تحسين المؤشرات الاقتصادية، ودعم الديمقراطية، لاسيما من خلال العمل على إرساء المحكمة الدستورية، وتغيير آليات رفع الحصانة البرلمانية، وتعصير الدولة، ودعم مدنيتها وانفتاحها على العالم".
واعتبر العكرمي أن "تونس قادرة مع يوسف الشاهد على استرجاع مكانتها بين الشعوب والأمم، بفضل خبرته وحماس الشباب فيه، وشخصيته القوية، التي تمكنه من التعاطي مع الملفات الصعبة، والخروج بحلول عملية من أجل الصالح العام"، على حد تعبيره.
وقد شهد الاجتماع الشعبي حضور أعداد هامة الشباب، الذين هتفوا طويلا ليوسف الشاهد، مرشحهم لاقتراع 15 سبتمبر الرئاسي.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي