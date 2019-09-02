في لقاء مؤجل ... اتحاد بنقردان يحقق فوزه الاول ويلحق بنجم المتلوي خسارته الثانية

Lundi 02 Septembre 2019
وات - فاز اتحاد بنقردان على مضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة اقيمت يوم الاثنين في المظيلة لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البرازيلي دوس سانتوس في الدقيقة 45.
وهو الفوز الاول لابناء المدرب شكري الخطوي بعد خسارتهم في مباراتهم الاولى امام شبيبة القيروان بهدف نظيف بينما مني ابناء المدرب محمود المصمودي بهزيمتهم الثانية اثر تعثرهم في اللقاء الافتتاحي امام النادي الصفاقسي بهدف دون رد.
وكانت المقابلة تاجلت بسبب الالتزامات القارية لاتحاد بنقردان بمشاركته في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البرازيلي دوس سانتوس في الدقيقة 45.
وهو الفوز الاول لابناء المدرب شكري الخطوي بعد خسارتهم في مباراتهم الاولى امام شبيبة القيروان بهدف نظيف بينما مني ابناء المدرب محمود المصمودي بهزيمتهم الثانية اثر تعثرهم في اللقاء الافتتاحي امام النادي الصفاقسي بهدف دون رد.
وكانت المقابلة تاجلت بسبب الالتزامات القارية لاتحاد بنقردان بمشاركته في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي