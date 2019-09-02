معهد ''غوته'' الألماني يطلق مجموعة من المشاريع لفائدة الفنانين الشبان

Lundi 02 Septembre 2019
وات - أعلن معهد "غوته" الألماني بتونس عن إطلاق مجموعة من المشاريع الموجهة لفائدة طلبة الفنون والفنانين الشبان.
وتمّ تحديد يوم 15 سبتمبر 2019 آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
وترسل الترشحات على البريد الالكتروني culture2-tunis@goethe.
de وسيحظى المترشحون الذين سيقع اختيارهم، بالمشاركة في معرض جماعي سيُقام في تونس خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر 2019.
ويتنزّل هذا المعرض في إطار احتفال مدرسة "باوهاوس" بـ 100 سنة على إحداثها (1919) بمدينة "فايمار" الألمانية، وهي مدرسة مهنية متعدّدة الاختصاصات تجمع بين الهندسة المعمارية والعمران والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والحرف.
وتهدف التظاهرة إلى تشجيع الفنانين الشبان وطلبة الفنون على اقتراح مشاريع إبداعية متعلّقة بفلسفة مدرسة "باوهاوس".
واشترط المنظمون أن تكون المقترحات مصحوبة بنص قصير يوضح فيها المترشح علاقة عمله بفلسفة "باوهاوس".
وتمّ تحديد يوم 15 سبتمبر 2019 آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
وترسل الترشحات على البريد الالكتروني culture2-tunis@goethe.
de وسيحظى المترشحون الذين سيقع اختيارهم، بالمشاركة في معرض جماعي سيُقام في تونس خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر 2019.
ويتنزّل هذا المعرض في إطار احتفال مدرسة "باوهاوس" بـ 100 سنة على إحداثها (1919) بمدينة "فايمار" الألمانية، وهي مدرسة مهنية متعدّدة الاختصاصات تجمع بين الهندسة المعمارية والعمران والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والحرف.
وتهدف التظاهرة إلى تشجيع الفنانين الشبان وطلبة الفنون على اقتراح مشاريع إبداعية متعلّقة بفلسفة مدرسة "باوهاوس".
واشترط المنظمون أن تكون المقترحات مصحوبة بنص قصير يوضح فيها المترشح علاقة عمله بفلسفة "باوهاوس".
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي