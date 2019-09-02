قفصة: الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة تسجّل في اليوم الاول للحملة الانتخابية الرئاسية مخالفتين إنتخابيتين

Lundi 02 Septembre 2019
وات - سجّل مراقبو الحملة الانتخابية التابعون للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة في اليوم الاوّل من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها مخالفتين إنتخابيتين تتصلان بتعليق معلقّات دعائية من صور وبيانات لمرشّحين إثنين , لم تؤشّر عليها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقال عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة والناطق بإسمها نجم الدّين خريف عشية يوم الاثنين في تصريح لوات أنّ مراقبي الحملة الانتخابية التابعين للهيئة الفرعية سجّلوا مخالفتين إنتخابيتين منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية تهمّان قيام المترشّحين لهذا الاستحقاق الانتخابي يوسف الشاهد و عبيد البريكي بتعليق صور وبيانات انتخابية لم تؤشّر عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف أن المراقبين الذين عاينوا هذه المخالفات حرّروا محاضر بشانها على أن تتخذ الهيئة القرار المناسب وفق ما ينصّ عليه القانون الانتخابي مذكّرا بأنّ هذا القانون يمنع تعليق الملصقات والمعلقات الدعائية دون تأشير مسبق من الهيئة العليا للانتخابات.
ويجدر التذكير في هذا السياق بأن فريقا من المراقبين المحلّفين التابعين للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة يضمّ 48 عون , قد باشر منذ الساعات الاولى من يوم الاثنين 2 سبتمبر عمليات مراقبة الانشطة الدعائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حسب ما أكّده لوات رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة محمد الشريف.
وقال عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة والناطق بإسمها نجم الدّين خريف عشية يوم الاثنين في تصريح لوات أنّ مراقبي الحملة الانتخابية التابعين للهيئة الفرعية سجّلوا مخالفتين إنتخابيتين منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية تهمّان قيام المترشّحين لهذا الاستحقاق الانتخابي يوسف الشاهد و عبيد البريكي بتعليق صور وبيانات انتخابية لم تؤشّر عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف أن المراقبين الذين عاينوا هذه المخالفات حرّروا محاضر بشانها على أن تتخذ الهيئة القرار المناسب وفق ما ينصّ عليه القانون الانتخابي مذكّرا بأنّ هذا القانون يمنع تعليق الملصقات والمعلقات الدعائية دون تأشير مسبق من الهيئة العليا للانتخابات.
ويجدر التذكير في هذا السياق بأن فريقا من المراقبين المحلّفين التابعين للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة يضمّ 48 عون , قد باشر منذ الساعات الاولى من يوم الاثنين 2 سبتمبر عمليات مراقبة الانشطة الدعائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حسب ما أكّده لوات رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة محمد الشريف.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي