الحملة الانتخابية بدائرة نابل 2 تقتصر على تعليق صور بعض المترشحين وبياناتهم الانتخابية والتي شهدت بعض عمليات التقطيع

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اقتصرت انطلاقة الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في يومها الاول بدائرة نابل 2 على تعليق صور عدد من المترشحين لهذه الانتخابات وبياناتهم الانتخابية وفق ما عاينه مكتب وات في جولة بين معتمديات الدائرة.
وتم خلال هذه الجولة معاينة بعض عمليات التقطيع الجزئي او الكلي لصور او بيانات المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ولئن توفرت اماكن عديدة لتعليق الصور والبيانات في المعتمديات ال8 التابعة لدائرة نابل 2 ( الحمامات وبوعرقوب وقرنبالية ومنزل بوزلفة وبني خلاد وتاكلسة وسليمان والهوارية) فقد تراوحت عملية التعليق بين 3 و 8 مترشحين في اقصى الحالات من بين 26 مترشحا.
و شملت عملية تعليق الصور والبينات الانتخابية كل من منجي الرحوي و محمد عبو و نبيل القروي و المهدي جمعة وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدي و عبد الفتاح مورو و يوسف الشاهد.
وتم خلال هذه الجولة معاينة بعض عمليات التقطيع الجزئي او الكلي لصور او بيانات المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ولئن توفرت اماكن عديدة لتعليق الصور والبيانات في المعتمديات ال8 التابعة لدائرة نابل 2 ( الحمامات وبوعرقوب وقرنبالية ومنزل بوزلفة وبني خلاد وتاكلسة وسليمان والهوارية) فقد تراوحت عملية التعليق بين 3 و 8 مترشحين في اقصى الحالات من بين 26 مترشحا.
و شملت عملية تعليق الصور والبينات الانتخابية كل من منجي الرحوي و محمد عبو و نبيل القروي و المهدي جمعة وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدي و عبد الفتاح مورو و يوسف الشاهد.
En continu
انتهاء أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:58
|12:26
|05:51
|04:20
|
25°
|25°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-25
|29°-23
|29°-23
|29°-23
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(117 313) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 644) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 071) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 580) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 004) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 59 228) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 788) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 077) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 090) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 981) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 498) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 642) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 841) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 389) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 45 011) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 624) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 43 494) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 388) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 934) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 840) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي