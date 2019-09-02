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الحملة الانتخابية بدائرة نابل 2 تقتصر على تعليق صور بعض المترشحين وبياناتهم الانتخابية والتي شهدت بعض عمليات التقطيع

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اقتصرت انطلاقة الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في يومها الاول بدائرة نابل 2 على تعليق صور عدد من المترشحين لهذه الانتخابات وبياناتهم الانتخابية وفق ما عاينه مكتب وات في جولة بين معتمديات الدائرة.

وتم خلال هذه الجولة معاينة بعض عمليات التقطيع الجزئي او الكلي لصور او بيانات المترشحين للانتخابات الرئاسية.


ولئن توفرت اماكن عديدة لتعليق الصور والبيانات في المعتمديات ال8 التابعة لدائرة نابل 2 ( الحمامات وبوعرقوب وقرنبالية ومنزل بوزلفة وبني خلاد وتاكلسة وسليمان والهوارية) فقد تراوحت عملية التعليق بين 3 و 8 مترشحين في اقصى الحالات من بين 26 مترشحا.

و شملت عملية تعليق الصور والبينات الانتخابية كل من منجي الرحوي و محمد عبو و نبيل القروي و المهدي جمعة وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدي و عبد الفتاح مورو و يوسف الشاهد.

  
  
     
  
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