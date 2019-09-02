نسق ضعيف للحملة الانتخابية في ولاية سيدي بوزيد في يومها الأول

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اتسم انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في ولاية سيدي بوزيد بضعف نسقها خلال يومها الأول، إذ لم تعرف الولاية سوى عدد قليل من الأنشطة، منها بالخصوص تعليق صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية وبعض الأنشطة بمعتمديتي الرقاب وأولاد حفوز وبسيدي بوزيد المدينة.
وقد افتتح الهاشمي الحامدي حملته الانتخابية بمعتمدية الرقاب.
كما انتظمت خيمة لمرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، بساحة الشهداء بالرقاب، في حين قام أنصار يوسف الشاهد ببعض الأنشطة للتعريف بمرشحهم.
أما في مدينة سيدي بوزيد، فلم يتم تعليق سوى بيانات 5 مترشحين في بعض الأماكن المخصصة لهم، وهم تحديدا منجي الرحوي ونبيل القروي وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد، فيما تعرض البيانان الانتخابيان لكل من نبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي الى التمزيق.
من جهة أخرى، بين نبيل الجلالي، المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات، في تصريح ل"وات"، أن الهيئة اتخذت مختلف الإجراءات لإنجاح الحملة الانتخابية في مرحلة أولى، وعملية الاقتراع بصفة خاصة، من ذلك انتداب المراقبين، والإعلان عن أعضاء مكاتب الاقتراع الذين تم قبولهم، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمراقبة الحملة الانتخابية قصد الوقوف على مختلف التجاوزات إن وجدت.
وقد افتتح الهاشمي الحامدي حملته الانتخابية بمعتمدية الرقاب.
كما انتظمت خيمة لمرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، بساحة الشهداء بالرقاب، في حين قام أنصار يوسف الشاهد ببعض الأنشطة للتعريف بمرشحهم.
أما في مدينة سيدي بوزيد، فلم يتم تعليق سوى بيانات 5 مترشحين في بعض الأماكن المخصصة لهم، وهم تحديدا منجي الرحوي ونبيل القروي وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد، فيما تعرض البيانان الانتخابيان لكل من نبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي الى التمزيق.
من جهة أخرى، بين نبيل الجلالي، المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات، في تصريح ل"وات"، أن الهيئة اتخذت مختلف الإجراءات لإنجاح الحملة الانتخابية في مرحلة أولى، وعملية الاقتراع بصفة خاصة، من ذلك انتداب المراقبين، والإعلان عن أعضاء مكاتب الاقتراع الذين تم قبولهم، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمراقبة الحملة الانتخابية قصد الوقوف على مختلف التجاوزات إن وجدت.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي