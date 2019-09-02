منوبة: تسجيل مخالفة حزبية لعدم الاعلام بنشاط حزبي في أول يوم من الحملة الانتخابية الرئاسية

Lundi 02 Septembre 2019
وات - شهدت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر الحالي، وإلى غاية الساعة السادسة من يومها الأول، اليوم الاثنين، تسجيل مخالفة حزبية وحيدة.
وأوضحت عضو الهيئة الفرعية، سماح المدوري، في تصريح لـمكتب (وات) بمنوبة، أن مجهود أعوان المراقبة التابعين للهيئة مكن من تسجيل مخالفة وحيدة تعلقت بحركة النهضة في دوار هيشر، وذلك نظرا لعدم إبلاغ الهيئة بنشاط توزيع بيانات حزبية للمترشح للانتخابات الرئاسية عن الحركة، عبد الفتاح مورو، بدوار هيشر.
هذا وقد ارتفع نسق تعليق بيانات المترشحين بنسب متفاوتة في جميع أماكن التعليق، والتي يبلغ عددها 226 مكانا موزعا على مختلف معتمديات ولاية منوبة، والتي خصصتها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع بلديات ومعتمديات الجهة.
وأوضحت عضو الهيئة الفرعية، سماح المدوري، في تصريح لـمكتب (وات) بمنوبة، أن مجهود أعوان المراقبة التابعين للهيئة مكن من تسجيل مخالفة وحيدة تعلقت بحركة النهضة في دوار هيشر، وذلك نظرا لعدم إبلاغ الهيئة بنشاط توزيع بيانات حزبية للمترشح للانتخابات الرئاسية عن الحركة، عبد الفتاح مورو، بدوار هيشر.
هذا وقد ارتفع نسق تعليق بيانات المترشحين بنسب متفاوتة في جميع أماكن التعليق، والتي يبلغ عددها 226 مكانا موزعا على مختلف معتمديات ولاية منوبة، والتي خصصتها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع بلديات ومعتمديات الجهة.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي