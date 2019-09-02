منجي الرحوى يطلق حملته الانتخابية من باجة ويؤكد ''من الخطأ أن يروج أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة''

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- قال منجي الرحوى، مرشح جزب الجبهة "الجديد" لمراسلة "وات" بباجة، اليوم الاثنين، لدى قيامه بحملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بمدينة باجة، إنه "من الخطأ أن يروج أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة".وأكد، في هذا الصدد، أن "رئيس الجمهورية قادر على تغيير واقع التشغيل وتحسين حياة التونسييين، بالنظر إلى أن من ضمن صلاحياته طرح مبادرات تشريعية"، إضافة إلى صلاحياته المتعلقة بمجالي الدفاع والسياسة الخارجية، مؤكدا أنه سيقوم، في حال حظي بثقة التونسيين، بمبادرات لتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الأمن المائي والطاقي والرقمي.وأضاف أنه قدم ترشحه لانتخابات 15 سبتمبر بالإستناد إلى رؤية قوامها أن "تونس يجب أن تتغير"، وهو ما يفسر شعار حملته "نعم .. نغير". وقال "إن تونس تحتاج لجرأة وقرار، ولرئيس يفهم جيدا الدستور التونسي".ولاحظ الرحوي أن وجوده في اليوم الأول للحملة بباجة يندرج ضمن تصور لحملته الانتخابية التي ستشمل كل التراب التونسي، حيث انطلقت من ولاية بنزرت لتصل في الأيام القادمة إلى بن قردان للالتقاء بالمواطنين من مختلف جهات البلاد والحوار معهم حول انتظاراتهم وحول أولويات تونس في المرحلة القادمة.وقد جاب منجي الرحوي، الذي كان مرفوقا بعدد من أنصاره الذين يحملون صوره وشعار الجبهة، أهم الشوارع والأسواق بمدينة باجة، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة، مرورا بنهج خيرالدين باشا وساحة الاستقلال، وصولا إلى عدد من أنهج ومقاهي المدينة.كما تم توزيع البيان الانتخابي لمنجي الرحوي الذي يتضمن سبعة بنود يلتزم فيها المترشح، خاصة، بضمان وحدة الدولة، واستكمال تركيز الهيئات الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وتمكين الشباب من تكوين علمي ومهنى جيد، واعتماد سياسة خارجية قائمة على تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن القضايا العربية العادلة، والعمل على تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وبلورة خطة وطنية شاملة للحرب على الإرهاب، وتشجيع الإبداع والتحفيز عليه.