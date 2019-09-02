نابل: اكتشاف تمثاليْن من الرخام الأبيض في منطقة المعمورة

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- تم اكتشاف تمثاليْن من الرخام الأبيض يوم 30 أوت الماضي، خلال عملية تنقيب أجريت في منطقة المعمورة من ولاية نابل المعمورة.وجاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للتراث اليوم الاثنين، أن التمثال الأول الذي تم اكتشافه هو لإلهة الزراعة والحصاد والخصوبة " ديميتر سيريس".أما التمثال الثاني فيعود للإله "بلوتو-هايدز".وأضاف البلاغ أن عمليات الحفر مستمّرة بذات الموقع تحت إشراف الباحثيْن في المعهد الوطني للتراث منير فنتر ونزار بن سليمان.