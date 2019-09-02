الCTN تؤجل رحلتي قرطاج ليومي 4 و 7 سبتمبر 2019 عدة ساعات بفعل الاحوال الجوية

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- أعلنت الشركة التونسية للملاحة ، الاثنين، عن تأجيل رحلتي سفينة قرطاج المتجهتين الى مرسيليا ( 4 سبتمبر ) و جنوة (7 سبتمبر) عن موعدهما الأصلي ، عدة ساعات، نظرا لسوء الأحول الجوية التي تسود حوض البحر الابيض المتوسط.وأوضحت الشركة ، في بلاغ لها، ان رحلة تونس مرسيليا المبرمجة ليوم 4 سبتمبر 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال، ستنطلق في حدود منتصف الليل مما يتطلب من المسافرين الحضور الى ميناء حلق الوادي على الساعة الخامسة من مساء الاربعاء.وأضافت الشركة انها ستقوم بتأجيل رحلة سفينة قرطاج ، المبرمجة الى جنوة يوم 6 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة ليلا، لتنطلق على الساعة الرابعة صباحا من يوم 7 سبتمبر 2019 مما يتطلب الحضور للتسجيل والصعود بداية من الساعة العاشرة ليلا.