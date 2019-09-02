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قرقنة: القبض على تسعة أشخاص من أجل المشاركة في وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - تمكنت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، أمس الأحد، على مستوى سواحل قرقنة وإلقاء القبض على 9 أشخاص أصيلي ولاية مدنين وحجز مبلغ مالي لديهم من العملة التونسية قدره حوالي ألف دينار ومبلغ آخر من العملة الأجنبية قدره 1480 أورو.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأنه تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.



  
  
     
  
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