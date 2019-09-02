Radio Babnet Tunisie On Air: Na3ma - Ya Msafer  

السيرة الذاتية للمترشح عمر منصور

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - ولد عمر منصور في 27 جانفي 1958 بتونس.
وهو متحصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
دخل سلك القضاء سنة 1983 بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس1، وتدرج في هذا السلك حتى أصبح مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس سنة 1995.
تم تكليفه سنة 1995 بمأمورية بديوان وزير العدل، وكان من بين مؤسسي المحكمة الجنائية الدولية، ومن بين المشاركين في إعداد الصيغة النهائية للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.


شغل خطة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس1 سنة 2000 ، ثم سمي وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 سنة 2008 ، ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب سنة 2014.
شغل في أوت 2015 خطة والي أريانة، قبل أن يعين وزيرا للعدل يوم 6 جانفي 2016 ، ثم تولى منصب والي تونس من سبتمبر 2016 والى غاية أكتوبر 2017.
استقال عمر منصور من سلك القضاء في فيفري 2017 ، والتحق بسلك المحاماة في جويلية 2018.
وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.

  
  
     
  
cadre-14a9cb265907242696e11bf534356498-2019-09-02 17:31:41






0 de 0 commentaires pour l'article 188344



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
28°
 28° % 58 :الرطــوبة
تونــس 24°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2429°-2329°-2330°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567442831|188344 372|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires