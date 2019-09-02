السيرة الذاتية للمترشح عمر منصور

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- ولد عمر منصور في 27 جانفي 1958 بتونس.وهو متحصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.دخل سلك القضاء سنة 1983 بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس1، وتدرج في هذا السلك حتى أصبح مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس سنة 1995.تم تكليفه سنة 1995 بمأمورية بديوان وزير العدل، وكان من بين مؤسسي المحكمة الجنائية الدولية، ومن بين المشاركين في إعداد الصيغة النهائية للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.شغل خطة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس1 سنة 2000 ، ثم سمي وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 سنة 2008 ، ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب سنة 2014.شغل في أوت 2015 خطة والي أريانة، قبل أن يعين وزيرا للعدل يوم 6 جانفي 2016 ، ثم تولى منصب والي تونس من سبتمبر 2016 والى غاية أكتوبر 2017.استقال عمر منصور من سلك القضاء في فيفري 2017 ، والتحق بسلك المحاماة في جويلية 2018.وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.