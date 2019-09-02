وزارة التربية والشركة التونسية للكهرباء والغاز توقعان اتفاقا لتدريس سبل ترشيد الكهرباء و تقنيات انتاجه ذاتيا

Lundi 02 Septembre 2019
وات - وقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الاثنين، اتفاقية إطارية مع وزارة التربية، لادراج موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء في الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي بداية من السنة الدراسية المقبلة .
وتهدف الاتفاقية ، التي وقعت بحضور وزيري الصناعة سليم الفرياني والتربية حاتم بن سالم ، كذلك الى تحفيز الانشطة بالنوادي الراجعة بالنظر لوزارة التربية وتطوير الطاقات المتجددة بالمنشآت التربوية وفق بلاغ اصدرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم البرامج التحسيسية للشركة من خلال نشر ثقافة استهلاكية رشيدة لدى الناشئة وتدعيم زادهم المعرفي في هذا المجال وتدريبهم على حسن التعامل مع التجهيزات الكهربائية.
وتدفع الاتفاقية جهود الشركة في دعم وتطوير إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها من خلال إنجاز مشاريع للإنتاج الذاتي للكهرباء في المنشآت الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، بهدف تغطية حاجياتها من الطاقة الكهربائية.
وتعول الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ان تسهم هذه الاتفاقية في دعم دورها كمؤسسة مواطنة لا يقتصر دورها على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بل يتجاوز ذلك إلى ما هو اجتماعي واقتصادي وتقني وتربوي.
وأضافت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنها ستعمل، مع وزارة التربية على وضع برنامج عمل مشترك وآليات متابعة لتنفيذ مختلف بنود الاتفاقية وتقييم ما يتم إنجازه.
وتهدف الاتفاقية ، التي وقعت بحضور وزيري الصناعة سليم الفرياني والتربية حاتم بن سالم ، كذلك الى تحفيز الانشطة بالنوادي الراجعة بالنظر لوزارة التربية وتطوير الطاقات المتجددة بالمنشآت التربوية وفق بلاغ اصدرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم البرامج التحسيسية للشركة من خلال نشر ثقافة استهلاكية رشيدة لدى الناشئة وتدعيم زادهم المعرفي في هذا المجال وتدريبهم على حسن التعامل مع التجهيزات الكهربائية.
وتدفع الاتفاقية جهود الشركة في دعم وتطوير إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها من خلال إنجاز مشاريع للإنتاج الذاتي للكهرباء في المنشآت الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، بهدف تغطية حاجياتها من الطاقة الكهربائية.
وتعول الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ان تسهم هذه الاتفاقية في دعم دورها كمؤسسة مواطنة لا يقتصر دورها على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بل يتجاوز ذلك إلى ما هو اجتماعي واقتصادي وتقني وتربوي.
وأضافت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنها ستعمل، مع وزارة التربية على وضع برنامج عمل مشترك وآليات متابعة لتنفيذ مختلف بنود الاتفاقية وتقييم ما يتم إنجازه.
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Par:Nouri (Switzerland )
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