كأس العالم للكرة الطائرة باليابان: المنتخب التونسي يلاقي نظيره البولوني في الافتتاح

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة بطل افريقيا مشاركته في مسابقة كاس العالم التي تقام كل اربع سنوات باليابان بملاقاة نظيره البولوني بطل العالم يوم غرة اكتوبر القادم.ويشارك المنتخب التونسي في كاس العالم المقررة باليابان من 1 الى 15 اكتوبر القادم للمرة التاسعة في تاريخه بعد سنوات 1969 و1981 و1991 و1995 و1999 و2003 و2007 و2015.وتشارك في كاس العالم منتخبات اليابان البلد المنظم وبولونيا حامل لقب بطولة العالم 2018 وممثلين اثنين من كل قارة تونس ومصر من افريقيا وروسيا وايطاليا من اوروبا واستراليا وايران من اسيا والولايات المتحدة الاميريكة حامل اللقب وكندا من امريكا الشمالية والبرازيل والارجنتين من امريكا الجنوبية.وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب التونسي بتوقيت تونس :الثلاثاء 1 اكتوبر : س 03 - تونس / بولونياالاربعاء 2 اكتوبر : س 04 و30دق - تونس / الارجنتينالجمعة 4 اكتوبر : س 11 و20دق - تونس / اليابانالسبت 5 اكتوبر : س 03 - تونس / ايطالياالاحد 6 اكتوبر : س 03 - تونس / امريكاالاربعاء 9 اكتوبر : س07 - تونس / كنداالخميس 10 اكتوبر : س 06 - تونس / ايرانالجمعة 11 اكتوبر : س 06 - تونس / البرازيلالاحد 13 اكتوبر : س 09 - تونس / مصرالاثنين 14 اكتوبر : س 9 - تونس / استرالياالثلاثاء 15 اكتوبر : س 6 - تونس / روسيا