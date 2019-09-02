السيرة الذاتية للمترشح محسن مرزوق

Lundi 02 Septembre 2019



ولد محسن مرزوق المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب مشروع تونس ،في 10 جويلية 1965 بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس.تخرج من جامعات تونس في اختصاص الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية وهو احد مؤسسي حركة نداء تونس سنة 2012 قبل ان يغادرها مع عدد من نواب ومنتسبي الحزب لتاسيس حركة مشروع سنة 2016 (يرأسها حاليا ) الى جانب تشكيل كتلة نيابية جديدة سميت كتلة "الحرة لمشروع تونس" ترأس مرزوق الحملة الانتخابية الرئاسية لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي سنة 2014 وشغل منصب وزير مستشار مكلف بالشؤون السياسية لدى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2015.انخرط محسن مرزوق في العمل السياسي في سن مبكرة، ونشط بالحركة التلمذية والطلابية في الثمانينات،حيث طرد من الدراسة وسجن ووقع تجنيده برجيم معتوق بسبب التزامه السياسي.تقلد عديد المناصب منها بالخصوص مدير برامج إقليمية في منظمة "ألتايير" الدولية من سنة 1995 إلى سنة 2002، ومدير برامج إقليمية لمنظمة العمل الدولية من سنة 2002 إلى سنة 2003 ومدير البرامج العربية للمؤسسة الدولية "فريدوم هاوس" من سنة 2003 إلى سنة 2007.وتولى محسن مرزوق منصب أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية من سنة 2008 الى سنة 2012 وهو مؤسس ورئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.متزوج وله ابنتان.