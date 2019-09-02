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السيرة الذاتية للمترشّح محمد الصغير نوري

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - ولد محمد الصغير نوري سنة 1950 بسيدي بوزيد.
وهو دكتور في اقتصاد التنمية، وخبير في التخطيط الاستراتيجي، ومهندس في التقنيات الحديثة متخرج من جامعة باريس دوفين.
شغل منصب مدير وحدة الأعمال بأوروبا لدى إحدى الشركات الكبرى في الإلكترونيك، وخطة مخطط استراتيجي على مستوى العالم لنفس الشركة لسنوات عديدة.
كما ترأس شركة عالمية في مجال الإلكترونيك لعشر سنوات، وهو باعث وشريك في عدد من الشركات الناشطة في مجال التقنيات الحديثة في تونس والخارج.

وقد سعى الصغير نوري بعد الثورة عبر العمل التطوعي، إلى إعداد منوال تنموي يتناسب مع تونس، ببعث عدة مشاريع جمعياتيه نموذجية بهدف تقديمها لأصحاب القرار.
وفي المجال السياسي، خاض المترشح غمار الانتخابات البلدية كمستقل، حيث فازت قائمة "نجمة الوسط" التي ترأسها بالمرتبة الأولى في بلدية لسودة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، ثم أسس مع عدد من المستقلين ائتلاف "الاتحاد الوطني للمستقلين" الذي سيشارك بقائمات في الانتخابات التشريعية 2019.
ويشارك نوري للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد رفض مطلبه في انتخابات 2014 بسبب عدم استجابته للشروط القانونية.
وهو متزوج وله أبناء.

  
  
     
  
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