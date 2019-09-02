السيرة الذاتية للمترشّح محمد الهاشمي الحامدي

Lundi 02 Septembre 2019



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- ولد محمد الهاشمي الحامدي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب تيار المحبة، في 28 مارس 1964 بسيدي بوزيد.وهو متحصل على الدكتوراه في الفلسفة سنة 1996 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن.كما درس تخصص "ممارسة السياسة" في جامعة لندن و" تاريخ الفكر السياسي الأوروبي الحديث" في جامعة أكسفورد.وقد انخرط في العمل السياسي منذ صغره، حيث شارك في قيادة مظاهرات ثورة الخبز سنة 1984 ، واعتقل لنشاطه الطلابي سنتي 1983 و1984.نشر عددا من الكتب باللغتين العربية والانقليزية في الدراسات الإسلامية وحول الشرق الأوسط، وعمل في مجال الصحافة في تونس ولندن، ثم أسس صحيفة "المستقلة" بلندن سنة 1993، ثم القناة التلفزية "المستقلة" في 1999 ، التي فتحها أمام الأصوات المعارضة للنظام السابق.أسس الحامدي حزب تيار العريضة الشعبية في مارس 2011 ، وخاض به انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نفس السنة، وحل في المركز الثالث بـ 28 مقعدا.كما شارك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وحصل على المركز الرابع من بين 27 مترشحا.وهو متزوج وله 4 أبناء.