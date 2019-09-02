السيرة الذاتية للمترشح محمد منصف المرزوقي

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- ولد محمد منصف المرزوقي يوم 7 جويلية 1945 بقرمبالية من ولاية نابل.وهو متحصل على الدكتوراه في الطب من كلية علم النفس في ستراسبورغ بفرنسا سنة 1973.انخرط في صفوف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لينتخب عضوا في هيئتها الإدارية سنة 1985، ثم نائب رئيس لها سنة 1987 فرئيسا لها سنة 1989، وفي سنة 1993 أسس الهيئة الوطنية للدفاع عن سجناء الرأي.قدم المرزوقي ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 1994 فتم اعتقاله وسجنه، قبل أن يطلق سراحه على خلفية حملة دولية، لكنه منع من السفر لعدة سنوات.نشط كعضو بمنظمة العفو الدولية وبالمنظمة العربية لحقوق الإنسان وترأس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وأسس شبكة للتوقي من سوء معاملة الأطفال في إفريقيا.شغل خطة ناطق رسمي باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، ثم أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 25 جويلية 2001.طرد من عمله كأستاذ بكلية الطب بسوسة، ونفي لمدة عشر سنوات بفرنسا ثم عاد الى تونس بعد ثورة 2011.انتخب المرزوقي سنة 2011 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي، قبل أن ترشحه الترويكا الحاكمة لمنصب رئيس الجمهورية، وينتخبه المجلس في 12 ديسمبر 2011 رئيسا مؤقتا للجمهورية.بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أمام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أنشأ حراك شعب المواطنين ثم أسس في ديسمبر 2015 حزب حراك تونس الإرادة.وهو متزوج وأب لبنتين.