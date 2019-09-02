Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

السيرة الذاتية للمترشح محمد منصف المرزوقي

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - ولد محمد منصف المرزوقي يوم 7 جويلية 1945 بقرمبالية من ولاية نابل.
وهو متحصل على الدكتوراه في الطب من كلية علم النفس في ستراسبورغ بفرنسا سنة 1973.
انخرط في صفوف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لينتخب عضوا في هيئتها الإدارية سنة 1985، ثم نائب رئيس لها سنة 1987 فرئيسا لها سنة 1989، وفي سنة 1993 أسس الهيئة الوطنية للدفاع عن سجناء الرأي.
قدم المرزوقي ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 1994 فتم اعتقاله وسجنه، قبل أن يطلق سراحه على خلفية حملة دولية، لكنه منع من السفر لعدة سنوات.

نشط كعضو بمنظمة العفو الدولية وبالمنظمة العربية لحقوق الإنسان وترأس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وأسس شبكة للتوقي من سوء معاملة الأطفال في إفريقيا.
شغل خطة ناطق رسمي باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، ثم أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 25 جويلية 2001.
طرد من عمله كأستاذ بكلية الطب بسوسة، ونفي لمدة عشر سنوات بفرنسا ثم عاد الى تونس بعد ثورة 2011.
انتخب المرزوقي سنة 2011 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي، قبل أن ترشحه الترويكا الحاكمة لمنصب رئيس الجمهورية، وينتخبه المجلس في 12 ديسمبر 2011 رئيسا مؤقتا للجمهورية.
بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أمام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أنشأ حراك شعب المواطنين ثم أسس في ديسمبر 2015 حزب حراك تونس الإرادة.
وهو متزوج وأب لبنتين.

  
  
     
  
cadre-a21e22050c394cde4cec3fe48018254b-2019-09-02 15:16:11






0 de 0 commentaires pour l'article 188334



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
28°
 28° % 58 :الرطــوبة
تونــس 24°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2429°-2329°-2330°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567437179|188334 1841|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires