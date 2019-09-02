السيرة الذاتية للمترشح عبد الكريم الزبيدي

Lundi 02 Septembre 2019



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- ولد عبد الكريم الزبيدي المترشح للانتخابات الرئاسية (مترشح مستقل) في 25 جوان 1955 بمدينة رجيش من ولاية المهدية.تحصل عبد الكريم الزبيدي على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون 1 في ليون (فرنسا)، وكذلك شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، وأيضا الماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، إضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، إلى جانب شهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري.شغل خطة أستاذ مساعد بصفة أجنبي بكلية الطب "غرانش بلانش" بليون من سنة 1976 إلى سنة 1978، فأستاذ مساعد استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة من سنة 1978 إلى سنة 1981.تقلد عديد المناصب في مجال القطاع الصحي قبل أن يكلف سنة 1992 بمهمة في بعثات خبراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعديد البلدان.ترأس قسم الفيزيولوجيا والإستكشافات الفيزيولوجية بوزارة الصحة العمومية فرئيس جامعة الوسط بوزارة التعليم العالي من سنة 1995 إلى سنة 1999 قبل أن يشغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة 1999 إلى سنة 2000 فوزيرا للصحة سنة 2001 ثم وزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002 .شغل الزبيدي من سنة 2005 إلى سنة 2008 خطة عميد لكلية الطب بسوسة.عين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع الوطني من 27 جانفي 2011 إلى 13 مارس 2013 وأعيد تعيينه في نفس المنصب في حكومة الوحدة الوطنية يوم 6 سبتمبر 2017 قبل أن يعلن عن تقديم استقالته من منصبه في 7 أوت 2019.