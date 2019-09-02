السيرة الذاتية للمترشح عبد الكريم الزبيدي

Lundi 02 Septembre 2019
وات - ولد عبد الكريم الزبيدي المترشح للانتخابات الرئاسية (مترشح مستقل) في 25 جوان 1955 بمدينة رجيش من ولاية المهدية.
تحصل عبد الكريم الزبيدي على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون 1 في ليون (فرنسا)، وكذلك شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، وأيضا الماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، إضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، إلى جانب شهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري.
شغل خطة أستاذ مساعد بصفة أجنبي بكلية الطب "غرانش بلانش" بليون من سنة 1976 إلى سنة 1978، فأستاذ مساعد استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة من سنة 1978 إلى سنة 1981.
تقلد عديد المناصب في مجال القطاع الصحي قبل أن يكلف سنة 1992 بمهمة في بعثات خبراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعديد البلدان.
ترأس قسم الفيزيولوجيا والإستكشافات الفيزيولوجية بوزارة الصحة العمومية فرئيس جامعة الوسط بوزارة التعليم العالي من سنة 1995 إلى سنة 1999 قبل أن يشغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة 1999 إلى سنة 2000 فوزيرا للصحة سنة 2001 ثم وزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002 .
شغل الزبيدي من سنة 2005 إلى سنة 2008 خطة عميد لكلية الطب بسوسة.
عين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع الوطني من 27 جانفي 2011 إلى 13 مارس 2013 وأعيد تعيينه في نفس المنصب في حكومة الوحدة الوطنية يوم 6 سبتمبر 2017 قبل أن يعلن عن تقديم استقالته من منصبه في 7 أوت 2019.
تحصل عبد الكريم الزبيدي على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون 1 في ليون (فرنسا)، وكذلك شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، وأيضا الماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، إضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، إلى جانب شهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري.
شغل خطة أستاذ مساعد بصفة أجنبي بكلية الطب "غرانش بلانش" بليون من سنة 1976 إلى سنة 1978، فأستاذ مساعد استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة من سنة 1978 إلى سنة 1981.
تقلد عديد المناصب في مجال القطاع الصحي قبل أن يكلف سنة 1992 بمهمة في بعثات خبراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعديد البلدان.
ترأس قسم الفيزيولوجيا والإستكشافات الفيزيولوجية بوزارة الصحة العمومية فرئيس جامعة الوسط بوزارة التعليم العالي من سنة 1995 إلى سنة 1999 قبل أن يشغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة 1999 إلى سنة 2000 فوزيرا للصحة سنة 2001 ثم وزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002 .
شغل الزبيدي من سنة 2005 إلى سنة 2008 خطة عميد لكلية الطب بسوسة.
عين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع الوطني من 27 جانفي 2011 إلى 13 مارس 2013 وأعيد تعيينه في نفس المنصب في حكومة الوحدة الوطنية يوم 6 سبتمبر 2017 قبل أن يعلن عن تقديم استقالته من منصبه في 7 أوت 2019.
En continu
- 12:11 رحمك الله يا نجيب الله
- Hier 21:59 مورو من ايطاليا ... تونس اليوم فى حاجة ليكم
- Hier 21:57 السجن لم و لن يردع قطاع الطرق ...
انتهاء أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:58
|12:26
|05:51
|04:20
|
28°
|28°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|28°-24
|29°-23
|29°-23
|30°-23
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(116 335) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 611) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 955) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 492) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 569) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 59 075) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 781) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 905) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 084) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 971) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 457) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 375) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 826) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 381) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 867) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 434) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 266) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 41 385) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 905) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 828) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:mandhouj (France )
Sur: القصرين: حجز أسلحة كلاشينكوف وتفكيك أحزمة ناسفة عقب العملية الأمنية الإستباقية بحيدرة