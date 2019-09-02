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شركة ''تاف تونس'' المستغلة لمطار النفيضة الحمامات تنفي سقوط جزء من سقف المطار جراء تهاطل الامطار

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - أوضحت شركة "تاف تونس" المستغلة لمطار النفيضة الحمامات الدولي أن التهاطل الكثيف للامطار يوم امس الاحد 1 سبتمبر وما صاحبه من رياح عاتية وصواعق رعدية على مستوى المطار في حيز زمني قصير، ادى الى تسرب المياه من ابواب الدخول الى المحطة الجوية.

وبينت الشركة ان أعوان النظافة بالمطار سارعوا الى شفط المياه في وقت وجيز بما لم يؤثر اطلاقا على مستوى الخدمة والانسياب العادي للحركة الجوية وصولا ومغادرة..


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وتعقيبا على ما تم تداوله من اخبار حول سقوط جزء من سقف مطار النفيضة بينت الشركة في بيان توضيحي تلقى مكتب (وات) نسخة منه أن اعوان الصيانة بالمطار هم من بادروا بازالة جزء صغير من السقف التحتي " faux plafond " ببهو المغادرة في تدخل تقني وقائي، للحيلوية دون تراكم المياه في سقف المطار والاضرار به، وذلك بالنظر الى المنسوب غير العادي للسيول المتهاطلة.
وأكدت الشركة أن اعوان الصيانة والتنظيف بالمطار تعاملوا مع هذا الظرف الاستثنائي بكل حرفية وسرعة بما مكن من استمرار النسق العادي للحركة في المطار وتوفير نفس مستوى الخدمات للمسافرين.

  
  
     
  
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