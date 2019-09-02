السيرة الذاتية للمترشّح حمادي الجبالي

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- وُلد حمادي الجبالي المترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (مستقل ) في 13 أكتوبر 1949 بسوسة.والجبالي مهندس أول في الطاقة الجديدة وزاول تعليمه العالي بفرنسا وهو متحصل على الأستاذية في العلوم والتقنية.شغل من 1978 إلى 1981 خطة رئيس قسم الطاقة في مكتب للدراسات بتونس.التحق بهياكل حركة الإتجاه الإسلامي منذ بداية الثمانينات وانتُخب رئيسا لها بعد اعتقال ومحاكمة قيادتها سنة 1981، ثم صار في 1984، بعد إطلاق سراح القيادة، عضوا بالمكتب السياسي للحركة.وفي سنة 1987 حُكم عليه بالإعدام مع تأجيل النفاذ.أسّس الجبالي في موفّى سنة 1989 جريدة "الفجر" الناطقة باسم حركة النهضة.وفي سنة 1991 وفي ظل موجة من الاعتقالات شملت عديد الإسلاميين، أحيل الجبالي على المحكمة العسكرية التي حكمت عليه بالسجن 17 سنة.وفي مارس 2011 انتُخب حمادي الجبالي أمينا عاما لحركة النهضة .وقد تم تكليفه يوم 13 ديسمبر2011 بتشكيل حكومة جديدة (حكومة الترويكا) تولى رئاستها إلى غاية يوم 13 مارس 2013.استقال حمادي الجبالي من منصب الأمين العام لحركة النهضة في مارس 2014، ثم انسحب من الحركة في ديسمبر 2014.وهو متزوج وأب لثلاث بنات.