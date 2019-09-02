الانتخابات الرئاسية 2019:السيرة الذاتية للمترشّح المهدي جمعة

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- وُلد المهدي جمعة المترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب البديل التونسي، في 21 أفريل 1962 بالمهدية.تحصل جمعة على شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1988 ثم شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1989، وهو متخصص في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والاستراتيجيا والتسويق.تولى المهدي جمعة بين 1990 و2003 خطة مسؤول مكتب دراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة وعمل خلال سنتي 2003 و2004 مديرا فنيا بشركة "بوليسترا وفيبراشوك، وبين 2004 و2009 عين مديرا فنيا بشركة "هوتشينسون".عُيّن في مارس 2013 وزيرا للصناعة في حكومة علي لعريض (حكومة الترويكا )، ثم تم تكليفه يوم 14 ديسمبر 2013 بتشكيل حكومة جديدة على اثر اعتصام الرحيل ومشاورات الحوار الوطني التي جمعت الرباعي الراعي للحوار وعدد من الاحزاب والتي طالبت باستقالة حكومة علي لعريض وتشكيل حكومة كفاءات تولى جمعة رئاستها إلى غاية يوم 6 فيفري 2015.في 29 مارس 2017 اسس المهدي جمعة رفقة عدد من اعضاء الحكومة التي ترأسها (حكومة التكنوقراط) حزب "البديل التونسي" الذي يترشح عنه للانتخابات الرئاسية .وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.