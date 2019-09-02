السيرة ذاتية للمترشح للانتخابات الرئاسية 2019، محمد لطفى المرايحى

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- ولد محمد لطفى المرايحى المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في حيدرة من ولاية القصرين يوم 16 نوفمبر 1959 (60 سنة).وقد اسس المرايحي وهو كاتب وطبيب،جمعية أطباء الابداع الموسيقى وترأسها من 2005 الى 2010 ، وأثت عددا من البرامج الإذاعية، وأدار المهرجان الدولي للموسيقي الآلية والمهرجان الدولي للموسيقى الروحية والمهرجان الدولي للإنشاد، وترأس لجنة تحكيم مهرجان الأغنية التونسية سنة 2007.ويشغل عضوية مجلس ادارة المؤسسة العربية للتوثيق الموسيقى ببيروت، وتولى خطة أمين عام مساعد لنقابة اطباء الممارسة الحرة من 1992 الى 1996 وقد اصدر عدة منشورات من بينها "الانشاد الديني في العالم الاسلامي " و" تونس التى في خاطري" والهوية العربية فجوة الأدلجة والواقع" و" الرفد الغائب في مشروع التحديث" .وهو متزوج واب لابنين.