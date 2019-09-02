المهدية: انطلاق تعليق صور وبيانات المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- انطلقت، صباح اليوم الاثنين، عمليّة تعليق صور وبيانات المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لـ2019 بمختلف مناطق ولاية المهدية، وذلك تزامنا مع بداية الحملة الانتخابية التي ستتواصل على امتداد 12 يوما.وقد تم إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، تعليق صور عدد من المترشحين لهذا الاستحقاق دون بيانات انتخابية، حيث علقت صور كل من يوسف الشاهد (عن حزب تحيا تونس) ومهدي جمعة (حزب البديل التونسي) في مدينة المهدية والمرشح عبد الكريم الزبيدي (مستقل) بمعتمدية رجيش، وذلك وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.أما في معتمدية سيدي علوان، فقد تم تعليق صورة عبد الفتاح مورو (حزب حركة النهضة)، الى جانب صورة للمرشح نبيل القروي (حزب قلب تونس)، فيما تضمنت المعلقات في معتمدتي الجم وبومرداس صورا لكل من يوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو.يذكر أنه لم يتم الى حد الآن تسجيل أنشطة للمترشحين في إطار الحملة الانتخابية بالجهة، باستثناء فريق المرشح مهدي جمعة وذلك في كل من المهدية المدينة ووأولاد الشامخ والجم وشربان وبومرداس وكركر وسيدي علوان وقصور الساف والبرادعة وسيدي زيد والشابة، من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين.