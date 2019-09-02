Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

المهدية: انطلاق تعليق صور وبيانات المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - انطلقت، صباح اليوم الاثنين، عمليّة تعليق صور وبيانات المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لـ2019 بمختلف مناطق ولاية المهدية، وذلك تزامنا مع بداية الحملة الانتخابية التي ستتواصل على امتداد 12 يوما.


وقد تم إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، تعليق صور عدد من المترشحين لهذا الاستحقاق دون بيانات انتخابية، حيث علقت صور كل من يوسف الشاهد (عن حزب تحيا تونس) ومهدي جمعة (حزب البديل التونسي) في مدينة المهدية والمرشح عبد الكريم الزبيدي (مستقل) بمعتمدية رجيش، وذلك وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.


أما في معتمدية سيدي علوان، فقد تم تعليق صورة عبد الفتاح مورو (حزب حركة النهضة)، الى جانب صورة للمرشح نبيل القروي (حزب قلب تونس)، فيما تضمنت المعلقات في معتمدتي الجم وبومرداس صورا لكل من يوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو.

يذكر أنه لم يتم الى حد الآن تسجيل أنشطة للمترشحين في إطار الحملة الانتخابية بالجهة، باستثناء فريق المرشح مهدي جمعة وذلك في كل من المهدية المدينة ووأولاد الشامخ والجم وشربان وبومرداس وكركر وسيدي علوان وقصور الساف والبرادعة وسيدي زيد والشابة، من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين.

  
  
     
  
cadre-dd9a88f521743e270f246fdacfbf491b-2019-09-02 15:27:29






0 de 0 commentaires pour l'article 188318



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
28°
 28° % 58 :الرطــوبة
تونــس 24°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2429°-2329°-2330°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567437190|188318 315|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires