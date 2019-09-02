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تصنيف شانغهاي: جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا والعاشرة عربيا

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا والمرتبة العاشرة على المستوى العربي والحادية عشر على المستوى الإفريقي، حسب تصنيف شانغهاي الدولي للجامعات لسنة 2019.

وقد برزت جامعة تونس المنار التي تعتبر الجامعة المغاربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على المستوى العالمي لهذا العام للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة الـ 801-900 لأفضل الجامعات على المستوى العالمي، حسب ذات التصنيف، الذي رتبها أيضا ضمن قائمة أفضل 500 مؤسسة جامعية في اختصاصي الطب السّريري والبيوتكنولوجيا، حسب بلاغ صادر عن الجامعة اليوم الاثنين.


ويعتمد تصنيف شانغهاي على معايير جودة التعليم والبحث في الجامعات اعتمادا على عدد المقالات والمواضيع التي تنشر في المجلتين الشهيرتين " سيونس" و " ناتير"وعلى عدد وجودة المقالات الواردة في دليل النشر العلمي، ودليل النشر للعلوم الاجتماعيّة، ودليل النشر للفنون والعلوم الإنسانيّة إضافة إلى عدد جوائز نوبل وأوسمة فيلدز، التي أسندت إلى طلبتها ومدرسيها وإلى حجم المؤسسة العلميّة ونشاطها الأكاديمي ... ويذكر أن تصنيف "التايمز للتعليم العالي صنّف جامعة تونس المنار ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم لسنة 2019 في قائمة الجامعات الفتية وفي قائمة الجامعات المؤثرة في محيطها، كما صنفها سنة 2018 من بين قائمة أفضل 300 جامعة في ترتيب جامعات الدول الناشئة المعروف بتصنيف "النجوم الصاعدة".

كما حازت جامعة تونس المنار وفقا لتصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي لسنة 2018-2019 المرتبة الأولى وطنيا والعاشرة إفريقيا وهي تحتل المرتبة 689 على المستوى العالمي.

  
  
     
  
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