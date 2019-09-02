استعدادا لمواجهة الكاميرون : المنتخب الاولمبي التونسي يواصل تحضيراته ولاعبو الترجي الرياضي يلتحقون بالمجموعة

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- يواصل المنتخب الأولمبي استعداداته لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري بياوندي بداية من الساعة 15 و30د في اطار ذهاب الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم 2019 (دون 23 عاما) المقررة بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم حيث اجرى امس الاحد حصته التدريبية الرابعة بالملعب الأولمبي بالمنزه وذلك بمشاركة 14 لاعبا.وشهدت الحصة التدريبية التحاق لاعبي الترجي الرياضي بعناصر المنتخب في انتظار توافد بقية اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية اليوم الإثنين 2 سبتمبر.وقد أخضع الإطار الفني اللاعبين خلال هذه الحصة التدريبية التي استغرقت 75 دقيقة الى تدريبات خاصة لتحسين التمركز الدفاعي والتحول إلى الوضعيات الهجومية بأقصى سرعة ممكنة وانتهت الحصة بالتدرب على الكرات الثابتة العرضية وضربات الجزاء .وسيجري ابناء المدرب الوطني الاولمبي فريد بن بلقاسم حصة تدريب مسائية تنطلق على الساعة الخامسة بالملعب الأولمبي بالمنزه.ويخوض الفريق الوطني مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .