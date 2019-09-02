استعدادا لمواجهة الكاميرون : المنتخب الاولمبي التونسي يواصل تحضيراته ولاعبو الترجي الرياضي يلتحقون بالمجموعة

Lundi 02 Septembre 2019
وات - يواصل المنتخب الأولمبي استعداداته لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري بياوندي بداية من الساعة 15 و30د في اطار ذهاب الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم 2019 (دون 23 عاما) المقررة بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم حيث اجرى امس الاحد حصته التدريبية الرابعة بالملعب الأولمبي بالمنزه وذلك بمشاركة 14 لاعبا.
وشهدت الحصة التدريبية التحاق لاعبي الترجي الرياضي بعناصر المنتخب في انتظار توافد بقية اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية اليوم الإثنين 2 سبتمبر.
وقد أخضع الإطار الفني اللاعبين خلال هذه الحصة التدريبية التي استغرقت 75 دقيقة الى تدريبات خاصة لتحسين التمركز الدفاعي والتحول إلى الوضعيات الهجومية بأقصى سرعة ممكنة وانتهت الحصة بالتدرب على الكرات الثابتة العرضية وضربات الجزاء .
وسيجري ابناء المدرب الوطني الاولمبي فريد بن بلقاسم حصة تدريب مسائية تنطلق على الساعة الخامسة بالملعب الأولمبي بالمنزه.
ويخوض الفريق الوطني مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .
وشهدت الحصة التدريبية التحاق لاعبي الترجي الرياضي بعناصر المنتخب في انتظار توافد بقية اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية اليوم الإثنين 2 سبتمبر.
وقد أخضع الإطار الفني اللاعبين خلال هذه الحصة التدريبية التي استغرقت 75 دقيقة الى تدريبات خاصة لتحسين التمركز الدفاعي والتحول إلى الوضعيات الهجومية بأقصى سرعة ممكنة وانتهت الحصة بالتدرب على الكرات الثابتة العرضية وضربات الجزاء .
وسيجري ابناء المدرب الوطني الاولمبي فريد بن بلقاسم حصة تدريب مسائية تنطلق على الساعة الخامسة بالملعب الأولمبي بالمنزه.
ويخوض الفريق الوطني مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .
En continu
- 12:11 رحمك الله يا نجيب الله
- Hier 21:59 مورو من ايطاليا ... تونس اليوم فى حاجة ليكم
- Hier 21:57 السجن لم و لن يردع قطاع الطرق ...
انتهاء أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:58
|12:26
|05:51
|04:20
|
28°
|28°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|28°-24
|29°-23
|29°-23
|30°-23
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(116 335) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 611) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 955) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 492) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 569) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 59 075) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 781) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 905) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 084) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 971) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 457) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 375) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 826) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 381) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 867) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 434) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 266) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 41 385) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 905) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 828) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:mandhouj (France )
Sur: القصرين: حجز أسلحة كلاشينكوف وتفكيك أحزمة ناسفة عقب العملية الأمنية الإستباقية بحيدرة